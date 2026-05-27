Ile Maurice: Anil Bachoo plaide pour la modernisation des hôpitaux et attaque Kailesh Jagutpal

Lors d'une déclaration axée sur les priorités du secteur de la santé ce mercredi 27 mai, à l'occasion de l'inauguration officielle de la Trauma and Emergency Unit ainsi que de la Stroke Unit au Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital (SSRN), le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a insisté sur l'urgence de moderniser les infrastructures hospitalières à travers le pays.

Il a rappelé que le précédent budget prévoyait la mise en place de Trauma Centres et de Stroke Centres afin de mieux prendre en charge les patients victimes d'AVC et de graves accidents. Selon lui, ces centres spécialisés desserviraient près de 300 000 habitants dans certaines agglomérations. Il a également annoncé que le nouveau SSRN Hospital sera bientôt en construction.

Le ministre a aussi vivement critiqué l'ancien ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, déclarant : «Misie Jugatpal pena okenn travay pou li fer. Li kouma sa bann dimounn ki al manze dan lotel ek kit bill pou lezot paye.»Selon lui, le gouvernement a dû débourser près de Rs 990 millions pour les vaccins contre la Covid-19, alors que l'ex-ministre aurait affirmé ne pas avoir reçu ces factures.

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Anil Bachoo a également évoqué le poids financier hérité des années précédentes, citant environ Rs 500 millions d'heures supplémentaires et d'allocations encore en remboursement depuis 2025. Soulignant qu'environ un Mauricien sur cinq souffre du diabète, il a plaidé pour la création de centres spécialisés pour les patients diabétiques dans tous les hôpitaux régionaux.