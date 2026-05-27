Ile Maurice: Leptospirose - Un nouveau cas admis en soins intensifs

Un nouveau cas de leptospirose a été enregistré dans le pays. Il s'agit d'un homme de 45 ans, maçon de profession, actuellement admis en soins intensifs à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ). Son état de santé est jugé critique.

Le patient a été admis à l'hôpital dimanche dernier. Il présentait déjà des complications, notamment une jaunisse et des atteintes rénales. Il est actuellement sous traitement intensif.

Selon les autorités sanitaires, 25 cas de leptospirose ont été recensés depuis le début de l'année à Maurice, dont 6 décès.