Ile Maurice: Un maçon arrêté lors d'une livraison contrôlée à Petite-Rivière

Une opération minutieusement orchestrée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan North a conduit à l'arrestation d'un jeune maçon de 25 ans, dans l'enceinte du bureau de poste de Petite-Rivière, mardi 26 mai. Cette intervention s'inscrit dans une enquête portant sur une présumée importation de drogues synthétiques en provenance du Royaume-Uni.

L'affaire débute le 12 mai, lorsqu'un colis postal enregistré arrive à Maurice à bord du vol BA2065 en provenance du Royaume-Uni. Déclaré comme contenant de simples «documents», le paquet est adressé à un certain Ramgurrib Leonet, domicilié à Albion, dans le district de Rivière-Noire. L'expéditeur indiqué sur l'envoi est mentionné sous le nom de «Tomas Deimon UK».

Cependant, lors d'un contrôle effectué le 21 mai par les services douaniers, plusieurs éléments éveillent les soupçons des autorités. En présence d'un officier de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority, d'un employé des services postaux et d'un policier de l'ADSU, le colis est ouvert à des fins de vérification.

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À l'intérieur, les enquêteurs découvrent dix feuilles A4 blanches suspectées d'être imprégnées de drogues synthétiques. Selon les premières observations, ce mode opératoire consisterait à dissimuler des substances illicites dans du papier, destiné ensuite à être consommé après extraction chimique. Une méthode de plus en plus utilisée dans certains réseaux de trafic international.

Face à ces éléments, les enquêteurs de l'ADSU mettent en place une opération de «controlled delivery», une technique consistant à surveiller la remise du colis afin d'identifier la personne venue le récupérer.

Le 26 mai, les autorités organisent le transfert du paquet vers le bureau de poste de Petite-Rivière. Peu après 13 h 10, les policiers, discrètement positionnés sur place, observent l'arrivée d'un jeune homme venu réclamer le colis.

Il s'agit d'Emilio Mateo Beerjeraz, âgé de 25 ans, maçon et habitant Albion. Selon la police, le suspect aurait présenté une copie d'un permis de conduire établi au nom du destinataire du colis afin d'en prendre possession. Les officiers interviennent immédiatement et procèdent à son arrestation sans incident.

Lors de la fouille effectuée après son interpellation, plusieurs objets sont saisis en sa possession, notamment deux téléphones portables -- un Realme noir et un Nokia -- ainsi qu'une clé de motocyclette et une motocyclette de marque Suzuki immatriculée 7509 AE.

Le suspect a été placé en détention tandis que l'enquête se poursuit sous une accusation provisoire de complot en vue de commettre une infraction liée à la drogue, notamment la possession de cannabinoïdes synthétiques dans le but de les distribuer.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir l'identité exacte des expéditeurs et des destinataires impliqués, ainsi que l'éventuelle existence d'un réseau structuré derrière cette tentative d'importation. Des analyses scientifiques devront également confirmer la nature des substances imprégnées sur les feuilles saisies.