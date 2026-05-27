Ile Maurice: Ganga Talao - Le gouvernement prépare un nouveau cadre de gestion

27 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

L'agression d'un touriste italien au Ganga Talao le 14 mai a été évoquée par le député Roshan Jhummun dans une question au Premier ministre.

Selon le commissaire de police, un ressortissant italien a rapporté qu'il consommait des snacks avec un compatriote dans le parking du Ganga Talao lorsque deux individus leur ont reproché de manger de la nourriture non végétarienne sur le site. Une altercation a éclaté et le touriste a affirmé avoir été agressé et dépouillé de certains effets personnels, jetés ensuite dans des buissons. Deux suspects, dont un policier hors service, ont été arrêtés le même jour et traduits devant la cour de district de Savanne sous une accusation provisoire de larceny with aggravating circumstances. Libérés sous caution, ils restent sous le coup d'une enquête policière.

Navin Ramgoolam a affirmé que le Ganga Talao est déjà considéré comme un sanctuaire spirituel et que sa préservation est une priorité. Il a indiqué avoir reçu plusieurs représentations de groupes socioculturels et religieux réclamant un meilleur encadrement du site. Le Premier ministre a aussi révélé avoir rencontré, le 7 mai, des représentants de la Sanatan Dharma Temples Federation pour discuter de plusieurs questions liées au Ganga Talao. Il a assuré que des mesures seraient prises pour préserver la sacralité du lieu et que des directives appropriées seraient bientôt émises.

Le ministère des Arts et de la culture a été chargé d'élaborer un cadre de gestion et de protection du site, en consultation avec les parties concernées et plusieurs réunions ont déjà eu lieu. Navin Ramgoolam a toutefois rappelé que Maurice étant un État laïque, l'accès à un sanctuaire spirituel ne peut être interdit, tout en soulignant que les visiteurs devront respecter les règles de comportement et de tenue vestimentaire afin de préserver l'intégrité culturelle et religieuse du site.

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