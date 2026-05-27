Ile Maurice: Une plateforme numérique pour booster le recrutement de travailleurs indiens

Depuis plusieurs décennies, la main-d'oeuvre indienne occupe une place importante dans l'économie mauricienne. Présente dans des secteurs stratégiques tels que la construction, l'industrie, le commerce, le tourisme, la logistique, l'agro-industrie, la santé, les TIC et les services financiers, elle s'est progressivement renforcée pour répondre aux besoins du marché du travail.

Dans ce contexte, l'Economic Development Board (EDB) a lancé, le lundi 18 mai à Ébène, une plateforme en ligne dédiée au recrutement de travailleurs originaires de l'Inde. Ce dispositif découle du Memorandum of Understanding signé en 2023 entre Maurice et l'Inde. L'objectif est de moderniser et d'encadrer la mobilité de la main-d'oeuvre grâce à un processus numérique plus transparent, structuré et efficace.

Dans son allocution, le Chairperson de l'EDB, Sanjay Bhunjun, a indiqué que cette initiative relève de la National Skills Development Corporation (NSDC). Elle servira à sécuriser l'ensemble du processus de recrutement, depuis la demande des employeurs jusqu'à la validation des compétences et la délivrance des permis de travail. Il a précisé que «plusieurs mois de travail ont permis de développer un système intégré, désormais relié au National Electronic Licensing System, permettant aux employeurs mauriciens de soumettre leurs demandes en ligne et de suivre toutes les étapes du processus de manière entièrement digitalisée».

Les preuves du terrain

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Le dispositif a déjà été éprouvé en conditions réelles via un projet pilote mené avec l'enseigne Super U. Celui-ci a porté sur une demande d'environ 170 travailleurs. À l'issue du processus, près de 60 candidats ont été présélectionnés, et huit travailleurs ont déjà rejoint Maurice. Cette phase test a permis de confirmer l'efficacité du système, avec un délai de traitement des permis de travail réduit à environ deux semaines, un gain de temps jugé significatif par les entreprises. Sanjay Bhunjun a toutefois indiqué que la plateforme continuera d'évoluer.

Au-delà de l'aspect technique, le projet repose également sur des principes d'éthique et de responsabilité. Le cadre est aligné sur les normes de l'International Labour Organisation, avec un accent particulier sur le principe du Employer Pays Principle. «Les employeurs sont ainsi appelés à garantir des conditions de travail décentes, un logement adéquat et un traitement respectueux», a-t-il fait ressortir.

Le Deputy CEO de la NSDC, Anshul Singhal, a pour sa part indiqué que les candidats sélectionnés bénéficient déjà de formations linguistiques et techniques, notamment en français jusqu'au niveau A1, afin de faciliter leur intégration à Maurice.

De son côté, le haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Anurag Srivastava, a indiqué que des procédures standardisées encadrent désormais l'ensemble du processus, de la sélection des candidats jusqu'à leur retour. Il a estimé que le dispositif est désormais prêt pour un déploiement à plus grande échelle, tout en soulignant la nécessité de renforcer l'attractivité de Maurice comme destination de travail.