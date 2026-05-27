Ile Maurice: Prendre soin de tes dents dès le plus jeune âge

Tu aimes manger des chocolats, des bonbons et des friandises ? Et parfois, tu oublies de te brosser les dents ou tu n'aimes pas trop le faire ? Mais sais-tu ce que cela peut faire à tes dents ? Le Dr Sanjay Jérôme Bhunjun chez C-Care Darné t'explique simplement pourquoi il est très important de bien prendre soin de ta bouche, même quand tu es enfant.

Quand tu manges des aliments sucrés, le sucre reste dans ta bouche. De petites substances acides se forment alors et commencent à abîmer l'émail de tes dents, qui est leur protection naturelle. Petit à petit, cela peut créer de petits trous dans tes dents. C'est ce qu'on appelle des caries. Une carie peut faire mal si elle n'est pas soignée.

C'est pour cela qu'il est très important de se brosser les dents. Dès que tes premières dents poussent, il faut commencer à les nettoyer. Au début, tes parents t'aident, puis, tu apprends progressivement à le faire seul.

Une brosse à dents souple est idéale pour commencer. Le Dr Bhunjun explique qu'il n'est pas nécessaire de se brosser les dents très longtemps au début. L'important, c'est d'apprendre doucement jusqu'à ce que le brossage devienne une habitude, matin et soir.

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Mais attention, se brosser les dents ne suffit pas toujours si on mange trop de sucre. Les bonbons, les sodas et les gâteaux doivent être consommés de temps en temps seulement, car ils peuvent abîmer les dents.

Aujourd'hui, les dentistes voient souvent des caries chez les enfants mais aussi des problèmes de gencives ou de dents mal alignées. Heureusement, on peut éviter beaucoup de problèmes avec de bonnes habitudes, se brosser les dents, manger moins de sucre et aller chez le dentiste régulièrement.

Même si tu n'as pas mal, aller chez le dentiste est très important. Cela te permet de vérifier que tout va bien et de t'éviter des problèmes avant qu'ils s'aggravent.

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Le savais-tu? : La première brosse à dents inventée en Chine

Il existe une Journée mondiale de la santé buccodentaire. Elle est célébrée chaque année le 20 mars dans de nombreux pays. Cette journée rappelle à tous l'importance de bien prendre soin de ses dents.

Par ailleurs, l'hygiène bucco-dentaire a beaucoup évolué au fil du temps. La brosse à dents moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui a été inventée en Chine vers 1498. À cette époque, elle était fabriquée à partir de poils d'animaux, fixés sur un manche en os ou en bois.

De même, le dentifrice existe depuis très longtemps. En effet, ses premières formes ont été utilisées par les Égyptiens, il y a plus de 4 000 ans. Toutefois, le dentifrice moderne en tube a été développé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, vers 1890.