Ile Maurice: Enquête sur la Silver Bank - deux cadres de la BoM dans le viseur

27 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Le Premier ministre a confirmé que la FCC poursuit son enquête sur l'affaire Silver Bank Ltd, notamment autour des conditions dans lesquelles la licence bancaire avait été accordée. Il répondait à une question du député Khushal Lobine portant sur l'éventuelle audition de deux hauts cadres de la Banque de Maurice (BoM). Selon les informations obtenues de celle-ci, S. H., directrice de la supervision, avait été entendue par la FCC le 15 avril 2026.

Le Premier ministre a toutefois précisé que sa déposition «n'avait pas été prise under warning». Il a ajouté que, dans une lettre datée du 5 mai, la FCC avait convoqué à nouveau cette responsable dans le cadre de la même enquête, en lui indiquant qu'elle pouvait être accompagnée d'un avocat de son choix. Cependant, selon les informations transmises à la Banque centrale, cet entretien n'avait pas encore eu lieu.

Concernant U. S., également directrice de la supervision à la BoM, Navin Ramgoolam a indiqué qu'elle n'avait, à ce stade, pas encore été convoquée par la FCC pour faire une déposition dans cette affaire. Le chef du gouvernement a aussi rappelé qu'en janvier 2025, le conservateur nommé à la Silver Bank par la BoM avait signalé à la police des activités présumées frauduleuses au sein de l'établissement bancaire.

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Navin Ramgoolam a également souligné que les règlements internes de la BoM prévoient qu'un employé peut être suspendu ou écarté temporairement de ses fonctions pendant une enquête policière et qu'il revenait à la Banque centrale de décider des mesures administratives à prendre à l'égard des officiers concernés.

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