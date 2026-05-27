Ile Maurice: Plusieurs arrestations et un réseau de cambriolages démantelé

Pendant plus d'un mois, plusieurs propriétaires de maisons en construction dans le Nord ont été confrontés à une série de cambriolages. Entre mars et mai 2026, pas moins de 16 vols ont été recensés dans les régions de Trou-aux-Biches, Pointe-aux-Biches, Mont-Choisy et Grand-Baie.

Les malfaiteurs ciblaient principalement des bâtiments en chantier, souvent inoccupés et dépourvus de dispositifs de sécurité. Ils emportaient notamment des câbles électriques, climatiseurs, équipements sanitaires, outils de construction ainsi que divers matériels destinés aux travaux.

L'enquête a connu un tournant décisif avec l'arrestation de trois suspects par les enquêteurs de la Divisional Criminal Investigation Unit (DCIU) Northern. Les policiers estiment désormais être face à un réseau organisé, opérant principalement la nuit.

Objets saisis par les autorités lors de l'arrestation du suspect.

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Les arrestations ont eu lieu le 26 mai à Triolet, après plusieurs jours de surveillance discrète menée par la DCIU, avec le soutien des caméras du réseau Safe City. Les enquêteurs avaient repéré deux individus circulant à moto dans plusieurs zones où des vols avaient été signalés.

Les suspects interpellés sont Homesh Kumar Pohoop, alias «Keshnil», âgé de 20 ans, et Lovind Kumar Pohoop, alias «Shubham», âgé de 29 ans. Tous deux sont connus des services de police et seraient également liés à des problèmes de toxicomanie. Ils ont été longuement interrogés au bureau de la DCIU Northern.

Selon les enquêteurs, les deux hommes sont rapidement passés aux aveux dans plusieurs dossiers. Ils auraient expliqué leur mode opératoire : les maisons en construction étaient ciblées en priorité en raison de leur faible surveillance. Les suspects démontaient les portes en aluminium, arrachaient les câbles électriques déjà installés et emportaient tout matériel revendable rapidement.

Les préjudices sont importants. À Trou-aux-Biches, un entrepreneur estime sa perte à près de Rs 250 000 en équipements de plomberie, câbles électriques et matériel de chantier. Une autre victime déclare le vol de 2 600 mètres de câbles électriques, ainsi que des dégâts évalués à plus de Rs 175 000. À Grand-Baie, une propriétaire a signalé la disparition de six climatiseurs neufs, ainsi que l'ensemble des installations électriques du premier étage de sa maison en construction.

Au total, les pertes recensées dépassent déjà Rs 1,8 million, un montant susceptible d'augmenter au fur et à mesure que d'autres cas sont rattachés au réseau.

Rajiv Beeharry alias «Gandhi» (31 ans), suspecté d'avoir participé à la revente d'objets.

L'enquête a également conduit à l'arrestation d'un troisième suspect, Rajiv Beeharry, alias «Gandhi», âgé de 31 ans et domicilié à Morcellement St-André. Il est soupçonné d'avoir participé à la revente d'objets volés, notamment quatre climatiseurs écoulés pour Rs 20 000.

Une femme de 45 ans, superviseure d'hôtel dans le Nord, a également été interpellée après avoir reconnu avoir acheté ces appareils. Les climatiseurs ont depuis été récupérés par les enquêteurs.

Lors d'une perquisition au domicile de Lovind Pohoop, les policiers ont saisi plusieurs objets suspectés d'être liés aux vols, dont des perceuses, une meuleuse, des disjoncteurs et divers composants électriques.

L'affaire pourrait toutefois prendre de l'ampleur. Les suspects ont guidé les enquêteurs vers plusieurs autres sites où des cambriolages auraient été commis, mais qui n'auraient pas encore été officiellement signalés. Des zones à Arsenal, Triolet et Grand-Baie sont désormais dans le viseur des enquêteurs. Les trois principaux suspects restent en détention. La Criminal Investigation Division de Grand-Baie poursuit l'enquête. Un quatrième individu, connu sous le surnom de «Tamarin», est activement recherché par la police.