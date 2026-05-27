Burkina Faso: L'arrestation d'un imam suscite de vives réactions chez certains fidèles

Un influent imam de Ouagadougou, Mohamed Kindo, a été arrêté mardi 26 mai dans l'après-midi à son domicile. Cette autorité religieuse avait ouvertement critiqué sur les réseaux sociaux un projet de loi visant à encadrer la pratique des cultes dans les services publics. Cette arrestation, qui n'est pas la première à ce sujet, a entrainé des manifestations dans la capitale burkinabè.

Déjà à la mi-avril, un imam de Bobo Dioulasso, Mahmoud Barro, avait été interpellé dans des circonstances similaires. Quelques jours plus tôt, le 31 mars, un cyber-militant, pourtant soutien du pouvoir, Mahamadi Baguian, est mort après son interpellation par la police de Ouagadougou.

Dans les trois cas - avec celui de l'imam Mohamed Kindo, arrêté vers 14h mardi -, c'est un projet de loi porté par le gouvernement qui fait polémique. Une loi visant à encadrer les libertés de culte dans le pays et à en interdire la pratique dans les services publics comme des administrations, des hôpitaux ou encore des casernes.

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Un projet adopté en Conseil des ministres le 19 mars et qui a mis le feu aux poudres, notamment chez les musulmans sunnites dont l'influent imam Kindo est l'un des chefs de file. Celui-ci a vivement critiqué le texte. Ce qui lui a valu une interpellation mouvementée, à la veille de la Tabaski, qui s'est ensuivie de manifestations de centaines de fidèles dans les rues de la capitale. Des échauffourées avec les forces de l'ordre ont été enregistrées, à coup de gaz lacrymogènes et de dispersion musclée en centre-ville.