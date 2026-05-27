Afrique: L'Ouganda ferme la frontière avec la RDC pour tenter de contenir la propagation d'Ebola

L'Ouganda a temporairement fermé mercredi 27 mai ses frontières avec la République démocratique du Congo, « face à l'intensification de l'ampleur » de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annoncé une haute responsable du ministère ougandais de la Santé. L'Ouganda a enregistré sept infections confirmées par le variant Bundibugyo du virus, depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai en Ituri, région du nord-est de la RDC qui lui est frontalière.

« L'Ouganda ferme temporairement sa frontière avec la RDC avec effet immédiat. Les seules exceptions concernent les équipes autorisées de réponse à Ebola, les opérations humanitaires, les transports de nourriture et de fret (...) sous strictes conditions », notamment d'examen médical, a déclaré à la presse le Dr Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère.

« Toute personne de retour en Ouganda en provenance de RDC devra s'isoler de façon obligatoire pendant 21 jours, sous la supervision » d'équipes médicales, a-t-elle ajouté.

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« Tous les médias » doivent désormais consacrer 30 minutes chaque jour de leurs programmes en prime time à la sensibilisation et à la prévention d'Ebola, a-t-elle indiqué.

Les ressortissants ougandais revenant de RDC devront désormais observer une quarantaine obligatoire de 21 jours, mais les échanges commerciaux, eux, ne seront pas totalement interrompus. C'est ce qu'explique à RFI Obed Katureebe, chargé des affaires publiques à l'Uganda Media Centre, l'organe de communication du gouvernement ougandais.

« Le gouvernement a jugé ces mesures nécessaires parce que tous les cas recensés en Ouganda sont liés à des personnes venues de la République démocratique du Congo. Et compte tenu de la situation en RDC, certaines personnes pourraient encore tenter d'entrer clandestinement, notamment parce que l'Ouganda accueille une importante population de réfugiés congolais et que de nombreuses familles continuent de faire des allers-retours entre les deux pays », explique Obed Katureebe.