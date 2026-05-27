Tunisie: Ce vendredi - Dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour ces contribuables

Les entreprises concernées par le dépôt physique de leurs obligations fiscales ont jusqu'à la fin de la semaine pour régulariser leur situation. Dans un communiqué officiel, la Direction Générale des Impôts (DGI) a rappelé que le vendredi 29 mai 2026 constitue le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle et le paiement des taxes y afférentes.

Cette échéance s'adresse spécifiquement aux personnes morales qui ne sont pas soumises à l'obligation de télédéclaration et de télépaiement en ligne.

L'administration fiscale a également tenu à rappeler une règle de souplesse réglementaire : lorsque la date limite de dépôt d'une déclaration fiscale coïncide avec un dimanche ou un jour férié, le délai est légalement prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant. Dans ce cas précis, les contribuables peuvent soumettre leurs documents le lendemain de l'échéance initiale sans encourir de pénalités financières de retard.