Tunisie: Festival du Théâtre Expérimental de Médenine - Il signe son grand retour

Après avoir annoncé en février un retour à son calendrier habituel de fin avril, la direction du Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine a finalement confirmé le report de l'événement au 30 mai 2026.

Du 30 mai au 4 juin 2026, la ville de Médenine vibrera au rythme de la 29e édition du Festival national du théâtre expérimental, l'un des rendez-vous culturels majeurs dédiés à la création scénique contemporaine en Tunisie. Organisé par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, le festival poursuit depuis plus de trois décennies sa vocation : encourager la recherche théâtrale, soutenir les nouvelles formes d'expression artistique et ouvrir le théâtre aux expérimentations esthétiques et technologiques.

Fondé en 1992 par le dramaturge Anouar Chaâfi, ce rendez-vous culturel s'est imposé comme un espace de réflexion, de rencontre et d'innovation, où se croisent artistes, chercheurs, amateurs et passionnés du quatrième art. Fidèle à son esprit avant-gardiste, cette nouvelle édition mettra à l'honneur aussi bien les créations scéniques que les performances urbaines, le cinéma et les débats autour des mutations du théâtre contemporain.

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Après avoir annoncé en février un retour à son calendrier habituel de fin avril, la direction du Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine a finalement confirmé le report de l'événement au 30 mai 2026. Le festival s'ouvrira au Complexe culturel de Médenine avec la pièce « Les Fugueuses » mise en scène par Wafa Taboubi, précédée d'un spectacle de rue mêlant majorettes et marionnettes géantes, dans une ambiance festive ouverte au grand public.

Pendant six jours, le programme proposera des représentations professionnelles, des performances de rue, des projections cinématographiques -- notamment « Guirra » de Fadhel Jaïbi -- ainsi qu'un séminaire consacré aux liens entre le théâtre et l'intelligence artificielle, thème au coeur des nouvelles réflexions artistiques.

La clôture du festival, prévue le 4 juin, sera marquée par la représentation de la pièce « Jacaranda » du metteur en scène Nizar Saidi. Parallèlement aux spectacles, un stage de formation consacré à l'art de l'acteur sera animé du 1er au 3 juin par Ramzi Aziz. Destinées aux praticiens amateurs, les candidatures pour cette formation se feront par voie électronique jusqu'au 29 mai.

La précédente édition, organisée à l'automne 2025, avait rendu hommage à la mémoire de son fondateur Anouar Chaâfi, figure emblématique du théâtre tunisien et premier directeur du Centre des arts dramatiques et scéniques de Médenine.