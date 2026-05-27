Tunisie: CA - Affinage ou purge de l'effectif ? - Un effectif à ajuster

Dans le contexte actuel du marché, le CA aurait déjà choisi sa prochaine stratégie pour se doter d'un effectif qui tienne la route et qui plus est pour un club qui entamera sa saison avec le 1er tour préliminaire de la C1.

Au CA, actuellement, en attendant de dénicher une ou deux bonnes pioches et conclure quelques recrutements ciblés qui répondent aux besoins du néo-champion de Tunisie, l'heure est aux négociations avec les joueurs en fin de contrat. Là, le club ne fait pas mystère des discussions engagées avec le milieu Moataz Zemzemi, les latéraux Oussama Shili et Houssem Hassan Romdhane, ainsi que l'axial polyvalent Yassine Bouabid.

Renouveler les contrats d'un groupe de joueurs déjà listés, des éléments dont les engagements arrivent à leur terme ou expireront l'an prochain, le tandem Mohsen Trabelsi-Mehdi Miled s'y attelle actuellement avec des tractations qui auraient atteint des stades avancés pour certains et des pourparlers à peine entamés pour d'autres, même si pour la plupart des joueurs concernés, l'accord de principe est conclu. Autre approche du bureau clubiste consiste à ne pas céder les repères de l'équipe et les éléments à fort potentiel, même si certains sont convoités.

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A l'instar du latéral Ghaith Zaâlouni, dont le contrat expire en juin 2028, le milieu Sadok Mahmoud qui ne sera libre de droit qu'en 2029, le piston Saidou Khan, encore redevable d'une année de contrat, le jeune milieu Burkinabé Alain Kanté qui dispose d'une grande marge de progression et l'avant-centre Sadok Kadida, appelé à devenir la prochaine pointe clubiste, si le meilleur de la Ligue 1, Firas Chawat, est cédé à Ittihad Tripoli, club libyen qui aurait déjà proposé le mois dernier 1,7 million de dollars afin de conclure la transaction: ainsi que l'attaquant Oussama Bouguerra et l'ailier hybride Aymen Harzi, tous deux encore redevables de deux ans de contrat.

Des départs quasiment actés ?

Ce faisant, volet éléments, dont les baux ne seront pas reconduits, prochainement libres comme l'air ou invités à résilier leurs engagements, pêle-mêle, l'on peut citer le jeune gardien Wassim Maghzaoui, l'axial algérien Taoufik Cherifi, libre de droit à la fin de ce mois et partant vers la JS Kabylie, l'attaquant libyen Fahd Mesmari, élément qui aurait obtenu son bon de sortie même s'il lui reste encore deux ans de contrat à honorer, l'ailier droit Bassem Srarfi qui devrait changer d'air, l'ailier gauche Bilel Ait Malek, pas encore sûr d'être conservé, même s'il lui reste une année de contrat avec le CA, le Congolais Philippe Kinzumbi, vraisemblablement en passe d'être transféré, Téné Wells et le pivot Ghaith Sghaier qui ne devrait pas s'éterniser au Parc A.

Tout en sachant que le CA ne restera pas les bras croisés dès l'ouverture de la période du mercato estival, la direction du CA compte tout d'abord s'investir dans une démarche de maintien des joueurs qui ont donné satisfaction, le tout en apurant une partie du groupe, et ce, afin d'affronter les défis essentiels auxquels le CA sera confronté en étant paré et équipé en conséquences.