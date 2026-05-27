Tunisie: Basket - Fin de l'aventure du CA à la BAL - Enrichissant...

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik EL HERGUEM

Battu par un adversaire mieux nanti, le CA a pu apprendre tant de sa participation à la BAL.

La logique a été respectée pour ce double duel du CA contre Ahly Benghazi. La seconde défaite est, certes, lourde et pouvait être évitée, mais dans l'ensemble, l'adversaire était plus costaud. Avec un effectif plus riche et des joueurs étrangers qui ont fait la différence. Comparés à ceux du CA, Williams, Charlee ou Majok étaient d'une autre dimension.

Il ne faut pas rougir de cette défaite qui a des explicatio ns. La première, la différence de qualité individuelle : Jesse, Higgins, Gueye, Cissé (complètement effacé dans ce tournoi) n'ont pas apporté le plus. Les cadres du CA étaient usés par la fatigue de la longue saison.

Un joueur comme Omar Abada a joué 40', et ce n'est pas la première fois qu'il le fait.

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Chose à laquelle Perez, l'entraîneur clubiste, doit répondre. Les Hdidane, Chennoufi, Jaouadi, Saada n'ont pas montré grand-chose, surtout quand l'adversaire est de calibre. Age, usure, les raisons sont diverses, mais bon nombre des cadres clubistes n'ont plus la réussite du passé.

Il y a aussi le facteur entraîneur : Antonio Perez, en dépit de la coupe et de la supercoupe gagnées, de la bonne prestation à la première phase de la BAL, n'a pas réussi à diriger le deuxième match contre Ahly Benghazi avec des changements fréquents, une défense lourde en repli et des erreurs qui se répètent sans qu'il agisse.

Et on peut aussi parler de l'arbitrage de ce deuxième match. Plusieurs fautes ont été sifflées à tort contre les Clubistes, alors qu'une faute antisportive indiscutable en fin de match a été ignorée malgré le recours à la vidéo. A ce niveau de basket, un arbitrage pareil est un point faible de la compétition.

Cela dit, le CA a intérêt à renouveler son équipe et à mieux choisir ses joueurs étrangers. Pas seulement une question de moyens, mais aussi de bon sens. Jouer à ce basket de haut niveau est une chance d'apprendre, de progresser. La saison prochaine, et après avoir raté son parcours en championnat, le CA ne devrait pas participer à la prochaine BAL, même si l'on parle de nouveaux règlements pour élargir le nombre de participants.

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