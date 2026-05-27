Tunisie: CDN 3.0 - Le nouveau cap climatique du pays

La Tunisie vient de soumettre officiellement sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN 3.0) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc). Ce nouveau cadre s'appuie sur une approche élargie intégrant l'ensemble des secteurs économiques. La CDN3.0 de la Tunisie représente une continuation des efforts et engagements déjà pris, au titre de la CDN initiale (2015) et la CDN actualisée (2021).

En accord avec les directives du sixième rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et en réponse aux recommandations du bilan climatique mondial, la CDN 3.0 tunisienne représente une étape cruciale pour accélérer la décarbonation de l'économie, l'alignement sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050.

En tant que partie à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Tunisie réaffirme son engagement dans la mise en oeuvre d'une politique climatique ambitieuse, transparente, juste et inclusive à travers l'élaboration de la troisième édition de sa CDN 3.0.

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En parfaite harmonie avec les dispositions de l'article 4 de l'Accord de Paris et les décisions des Conférences des parties à la Ccnucc, la CDN 3.0 tunisienne vise l'accélération de la transition vers une économie bas-carbone et résiliente au changement climatique.

Les politiques et mesures climatiques, (atténuation et adaptation) adoptées pour la période 2026-2035, ont placé la contribution au développement durable au centre de l'action climatique, en fixant des objectifs climatiques ambitieux, alignés à l'ampleur des risques climatiques aux niveaux planétaire et national.

Conçu pour donner un nouvel élan à l'accélération de l'action climatique, le processus de préparation de la CDN 3.0 s'inscrit dans une approche globale inclusive et équitable, basée sur une dynamique territoriale, en cohérence avec les priorités nationales et les orientations stratégiques du plan quinquennal de développement socioéconomique de la Tunisie pour la période 2026-2030.

Résilience, adaptation, pertes et préjudices

En relation avec le développement durable, de nombreux enjeux horizontaux liés à la mise en oeuvre de la CDN 3.0 ont été pris en considération : le concept genre, la transition juste, le rôle des jeunes, la lutte contre la précarité énergétique et la réduction des pertes et préjudices.

Par rapport aux CDN précédentes, la CDN 3.0 de la Tunisie se caractérise par l'implication de tous les acteurs, en particulier les consultations bilatérales avec les secteurs clés, les échanges avec les jeunes et la participation des gouvernorats des cinq districts territoriaux de la Tunisie, par une parfaite synergie et complémentarité avec les politiques publiques nationales et sectorielles, le recensement de la population 2024, la stratégie énergétique 2035, la stratégie nationale de transition écologique 2035, la stratégie eau 2050, etc.

L'objectif escompté est de renforcer la gouvernance climatique à travers la mise en place des structures organisationnelles et des dispositifs institutionnels et réglementaires adéquats pour catalyser les investissements et les financements climatiques, publics et privés nécessaires à la mise en oeuvre de la CDN 3.0.

La Tunisie relève ses ambitions climatiques

Dans le domaine de l'atténuation, l'objectif de la Tunisie est exprimé en pourcentage de baisse de l'intensité carbone de l'économie tunisienne par rapport à l'année de référence 2010.

En effet, et par rapport à cette année de référence, l'objectif est de réduire l'intensité carbone de l'économie tunisienne de 46,4 % en 2030 (au lieu de 45 % dans la CDN actualisée) et 62 % en 2035.

La CDN 3.0 de la Tunisie est également plus ambitieuse que la CDN précédente en ce qui concerne l'effort national. En effet, l'objectif de l'intensité carbone de l'économie tunisienne devrait passer de 27 % en 2030 à 31 % en 2035.

La révision à la hausse de l'ambition climatique dans le domaine de l'atténuation découle, en grande partie, de l'accélération de la politique de transition énergétique à travers le renforcement de la politique d'efficacité énergétique et du déploiement des énergies renouvelables pour la production d'électricité.

En effet, en 2023, le ministère de tutelle a adopté une politique de transition énergétique ambitieuse visant une pénétration des énergies renouvelables d'au moins 50% du Mix électrique à l'horizon 2035.

Besoins en financement

La mise en oeuvre de la CDN 3.0 nécessitera une mobilisation des ressources financières dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation, estimées à environ 55 milliards de dollars américains (USD) sur la période 2026-2035, réparties entre atténuation (47 %) et adaptation (53 %).Ces besoins de financement incluent le renforcement des capacités, le transfert des technologies et l'accompagnement des programmes de la CDN 3.0, moyennant environ 3 milliards de dollars (1,25 milliard de dollars pour l'atténuation et 1,85 milliard de dollar pour l'adaptation), soit près de 6 % du besoin total en financement.

Par rapport aux besoins spécifiques en financement du secteur de l'énergie, les énergies renouvelables représentent 45 %, l'efficacité énergétique 24 % et les infrastructures 18 % (part dans le besoin total pour l'atténuation). A ces besoins financiers pour l'investissement, s'ajoutent les financements nécessaires au renforcement de capacités, au transfert des technologies et à l'accompagnement des programmes d'atténuation, évalués à 1,25 milliard de dollars sur la période couverte par la CDN 3.0. Par ailleurs, la Tunisie envisage le recours aux instruments de tarification carbone en tant que leviers économiques majeurs pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la CDN 3.0 et de la transition énergétique.