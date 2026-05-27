Sénégal: Mondial 2026-Remise du drapeau - Le président Diomaye Faye aux Lions «Restez concentrés, solidaires face à la pression et aux moments difficiles ! »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis hier, mardi 26 mai, au Palais de la République, le drapeau national à l'équipe nationale de football en partance pour la Coupe du Monde 2026. La rencontre s'est tenue en présence des membres du gouvernement, du président de la Fédération sénégalaise de football. Dans son discours, il a invité les « Lions » à porter avec fierté et humilité les couleurs du pays à la Coupe du Monde 2026

Le chef de l'État a remis à l'équipe du Sénégal le drapeau national à l'équipe nationale de football en partance pour la Coupe du Monde 2026 qui démarre le 11 juin prochain. Cette cérémonie s'est déroulée hier, mardi au Palais de la République. « À travers ce geste, c'est une partie de l'âme sénégalaise que je dépose entre vos mains », a-t-il déclaré devant les joueurs, le staff, les autorités sportives.

Le chef de l'État a d'abord salué le bilan de la génération actuelle ayant remporté deux Coupes d'Afrique des Nations en trois éditions. Ce qui lui permet d'insister dans son discours sur la nécessité de rester « concentrés, solidaires et disciplinés face à la pression et aux moments difficiles » de la compétition. Il a ainsi mis en garde contre l'excès de confiance, rappelant que la compétition ne laisse pas de place aux approximations.

« Le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent. Vous n'allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration », affirme- t-il

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Dans le même élan, le président Diomaye Faye a rappelé les ambitions fixées pour ce Mondial. « Vous n'allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration », a-t-il déclaré aux joueurs, soulignant que le Sénégal devait viser haut dans la compétition.

Il a ainsi tenu à saluer la performance d'un pays africain notamment le Maroc qui a atteint la demi-finale lors du dernier Mondial. Une manière d'indiquer qu'il est possible d'aller plus loin et que cela n'avait rien d'impossible..

Le chef de l'Etat affirme que l'actuelle équipe du Sénégal porte l'héritage des Lions de 2002 et des générations suivantes. « Le Sénégal doit être de ceux-là », a-t-il déclaré.

S'adressant au capitaine Kalidou Koulibaly il l'a exhorté à jouer pleinement le rôle de leader et la préparation et en soulignant l'importance de son calme et de son autorité dans les moments décisifs et dans la gestion humaine du groupe. Dans cette perspective, il a promis l'accompagnement de l'Etat tout en réaffirmant la volonté de faire du sport un pilier de formation, de cohésion et de rayonnement.

Le chef de l'État en a profité pour rendre hommage au sélectionneur national Pape Thiaw et à son staff en saluant leur travail de préparation réalisé loin des caméras. Afin, il a enfin adressé ses remerciements au président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall et à l'ensemble des collaborateurs qui travaillent au quotidien autour de la sélection nationale.