Sénégal: Levée partielle du gel des licences de pêche - La CONAPED revient à la charge et dénonce une démarche cavalière du ministère

La Coalition Nationale pour une Pêche Durable (CONAPED) a vivement réagi au récent communiqué du Ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Dans un communiqué lu en marge d'un atelier sur la pêche durable, tenu à Rufisque, les acteurs de de la pêche ont dénoncé une décision qui menace l'équilibre écologique et viole les principes de bonne gouvernance du secteur halieutique.

La Coalition nationale pour une pêche durable ne lâche pas et répond au récent communiqué du ministère apportant les arguments pour motiver la décision d'attribution de nouvelles licences de pêche démersale côtière. Selon Mouhamed Sylla, chargé de communication de la coalition, c'est une décision dangereuse qui repose sur une interprétation « sélective » des avis scientifiques.

« Le Ministère justifie sa décision par un potentiel exploitable identifié par le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) » explique-t-il avant d'ajouter que « si le CRODT mentionne un potentiel disponible, il insiste surtout sur une « extrême prudence » car ces ressources cohabitent avec des stocks déjà surexploités »

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Ainsi selon la CONAPED, l'introduction de nouveaux chalutiers aggravera la pression sur des espèces critiques comme le thiof, le poulpe ou les crevettes, d'autant plus que le chalutage de fond n'est pas une technique sélective. Selon les acteurs de la pêche l'argument de la sécurité alimentaire ne résiste pas à l'analyse. C'est un argument « peu convaincant ». Car, pour la CONAPED, « les volumes concernés (2 921 tonnes) sont dérisoires face aux 300 000 tonnes débarquées par la pêche artisanale ». Il s'y ajoute que la consommation nationale repose majoritairement sur les petits pélagiques et non sur les espèces démersales ciblées par ces nouvelles licences. Par ailleurs, la CONAPED relève des irrégularités dans la composition de la Commission consultative d'attribution des licences (CCALP).

Elle estime que les professionnels de la pêche sont minoritaires face à l'administration, ce qui rend la concertation inefficace. Sur un autre plan, la coalition dénonce une « Violation du Code de la Pêche » notamment du décret n° 2016-1804. « La réunion de la CCALP se serait tenue le 12 mai 2026, alors que les licences auraient été signées avant cette date.

Or, la loi exige que l'avis de la commission soit une étape préalable obligatoire ». Face à ce qu'elle considère comme une contradiction flagrante avec les engagements de durabilité du Sénégal, la CONAPED exige le retrait immédiat de l'arrêté et le maintien du gel des licences démersales instauré depuis 2006. L'organisation appelle à l'ouverture d'une véritable concertation nationale pour définir une politique fondée sur le principe de précaution et la transparence, afin de garantir l'avenir des ressources halieutiques du pays.

La Coalition n'exclut pas de dérouler un plan d'action dans les prochaines semaines si l'autorité persiste dans cette dynamique.