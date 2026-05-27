Sénégal: Journée nationale du dialogue - Diomaye Faye reçoit trois anciennes figures politiques

Dans le cadre des consultations liées à la Journée nationale du dialogue, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a reçu hier, mardi 26 mai au Palais de la République trois personnalités de premier plan, avec lesquelles il a échangé sur les grandes questions du moment.

Les consultations engagées dans le cadre de la Journée nationale du dialogue se sont poursuivies ce mardi matin au Palais de la République. Le chef de l'État a successivement reçu en audience, le général Pathé Seck, ancien ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, inspecteur général d'État, lui aussi, ancien ministre, ainsi que Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale et figure tutélaire de la scène politique sénégalaise.

Ces rencontres s'inscrivent dans la continuité des journées précédentes, au cours desquelles le président Faye a multiplié les échanges avec des personnalités issues d'horizons variés. Au menu de ce mardi, la situation économique, les défis sécuritaires dans leurs dimensions contemporaines, et la consolidation des acquis démocratiques du pays ont été evoqués. Sur chacun de ces sujets, les trois hôtes du Palais ont livré leurs analyses et recommandations au chef de l'État.

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« Des échanges empreints de disponibilité et de rigueur », selon la présidence un signal fort de l'ambition affichée par le dialogue.

À l'issue de leurs audiences respectives, les trois personnalités ont salué l'ouverture d'esprit dont a fait preuve le président de la République face aux enjeux du moment, saluant une écoute attentive et constructive. Un satisfecit qui conforte la démarche inclusive voulue par la présidence depuis le lancement de ce processus de concertation nationale.