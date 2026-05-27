Afrique: CAN U17 - Vainqueur du Mali en quart de finale - Le Sénégal va défier le Maroc pour une place en finale

Le Sénégal s'est hissé dans le dernier carré de la CAN U17 en remportant ce dimanche le duel qu'a opposé ce dimanche au Mali. Réduits à dix, puis rejoints au score par le Mali en toute fin de match (1-1), les Lionceaux ont réussi à arracher leur qualification aux tirs au but face au Mali. Ils retrouveront sur leur route qui a vécu défieront le Maroc le Maroc, pays hôte, ce jeudi 28 mai pour une place en finale.

Le Sénégal sera au rendez-vous des demi- finales de la CAN U17 après sa victoire dans le duel qui l'a opposé au Mali ce dimanche, au Complexe Mohammed VI. Les Lionceaux ont quasiment arraché la qualification face à une accrocheuse équipe du Mali. C'était au bout d'une partie âprement disputé. Les cadets sénégalais ont toutefois entamé la partie avec le bon bout. Dés la 12e minute, les cadets sénégalais obtiennent le penalty lorsque Cheikh Oumar Sy est accroché dans la surface malienne. Après consultation de l'assistance vidéo, l'arbitre désigne le point de penalty.

Souleymane Commissaire Faye se charge de le transformer et donne l'avantage au Sénégal. Bien lancés, les poulains de Lamine Sané, se montrent ensuite solides en défense en parvenant à enrayer les assauts répétés des Aiglons. Ils seront moins chanceux après l'expulsion, encore après consultation de la vidéo assistance, d'une faute de Cheikh Thior comme dernier défenseur face à un joueur malien. Réduits à dix, les Lionceaux subissent le jeu mais parviennent à aller à la pause avec cette courte avance (1-0).

En deuxiéme mi-temps, Maguette Niang manque de peu le but du break ( 64e min). Les cadets maliens vont toutefois accentuer la pression et installer le danger. Abdoulaye Touré va même se faire refuser le but de l'égalisation après un hors jeu (73e). Le Mali finira toutefois à trouver la faille dans le temps additionnel en égalisant sur une frappe de Djigui Koïta ( 90e +1).

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Le Sénégal a réussi à s'imposer grâce aux tentatives de Cheikh Dieng, Emile Niaga Sadio, Ibrahima Sow et Sega Fall Mbodji. Le gardien Assane Sarr se montrera décisif en stoppant le tir d'Aboubacar Maïga. Le Sénégal s'impose (1-1, 4 tab 2) et retrouve le dernier carré. Pour une place en finale, il affronte ce jeudi 28 mai jeudi le Maroc, pays hôte, qui a réussi à écarter (1-0) le Cameroun. Ce qui sera le remake de la finale de la CAN senior 2025.