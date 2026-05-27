Sénégal: Assemblée nationale - Ousmane Sonko, nouveau président

Évincé de la primature par décret présidentiel le 22 mai, Ousmane Sonko a promptement recouvré une haute charge publique. Rétabli dans ses fonctions de parlementaire, l'ancien chef du gouvernement a été porté à la présidence de l'Assemblée nationale, succédant ainsi à Malick Ndiaye, démissionnaire depuis le 24 mai.

Le destin politique d'Ousmane Sonko n'aura pas attendu longtemps pour se relever. Cinq jours après son limogeage de la Primature par décret présidentiel du 22 mai, le leader du Pastef a été plébiscité à la présidence de l'Assemblée nationale, succédant à Malick Ndiaye, démissionnaire depuis le 24 mai.

Réintégré dans ses fonctions de député, il a obtenu 132 voix sur 133 participants, avec une seule abstention une quasi-unanimité qui reflète le poids de son groupe parlementaire au sein de l'hémicycle.

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La cérémonie s'est néanmoins déroulée dans un climat tendu. Une partie de l'opposition parlementaire a quitté la salle avant le scrutin, dénonçant ce qu'elle qualifie de « coup d'État constitutionnel », rejetant la légalité de la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député alors qu'il était précédemment chef du gouvernement et aurait de ce fait perdu son mandat électif obtenu lors des législatives de novembre 2024.

"Je n'utiliserai pas cette Assemblée pour nourrir des vendettas personnelles. Ce serait trahir notre propre combat."

Aussitôt investi, Sonko a tenu un discours solennel, soucieux de rassurer sans pour autant renoncer à ses exigences. Dans une mise en garde à peine voilée à l'adresse de l'exécutif, il a promis que l'Assemblée exercerait pleinement ses prérogatives constitutionnelles notamment le contrôle de l'action gouvernementale, vote des lois, évaluation des politiques publiques tout en affirmant que l'hémicycle « ne sera pas une chambre d'enregistrement ».

Inscrivant son mandat dans une exigence morale et spirituelle, il a cité le Coran et évoqué le calife Omar ibn al-Khattab pour rappeler que « le pouvoir est un dépôt, une charge, une responsabilité devant les hommes et devant Dieu ». Une façon de poser les jalons d'une présidence engagée, au service de la transparence et de la reddition des comptes.

Pour conclure, Sonko a tendu la main à l'ensemble des députés, majorité comme opposition, appelant à dépasser les clivages partisans pour "préserver la République". Le Sénégal, a-t-il déclaré, « doit montrer à l'Afrique qu'une crise politique peut être traversée sans violence ni effondrement institutionnel. »