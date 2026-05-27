Sénégal: Lutte contre la criminalité - L'OCRTIS démantèle plusieurs réseaux de trafic à travers le pays

L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené, du 9 au 26 mai 2026, une vaste opération de lutte contre les réseaux criminels opérant sur l'ensemble du territoire national. Ces interventions, conduites dans plusieurs régions stratégiques du pays, ont permis l'arrestation de nombreux suspects et la saisie d'importantes quantités de drogues, de médicaments contrefaits ainsi que de matériels logistiques utilisés dans les trafics.

Selon les autorités policières, ces opérations s'inscrivent dans le cadre des missions de sécurisation du territoire et de protection de la santé publique. Elles ont été rendues possibles grâce à l'exploitation du renseignement opérationnel et à la coordination des unités engagées sur le terrain.

Des réseaux de drogues dures démantelés

À Diamniadio et Cap Skirring, les enquêteurs de l'OCRTIS ont mis fin à des activités de distribution de Kush et de Crack. Au total, 112 pierres de drogue ont été saisies. Neuf individus, parmi lesquels figurent des ressortissants étrangers, ont été interpellés.

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À Keur Massar, les forces de sécurité ont également neutralisé un réseau familial spécialisé dans le trafic de drogues dures. Les opérations ont conduit à la saisie de substances telles que la MDMA et le Crack.

Offensive contre les médicaments contrefaits

Dans les localités de Diaobé et Kidira, l'OCRTIS a procédé à plusieurs arrestations liées à l'exercice illégal de la pharmacie et à la commercialisation frauduleuse de Tapentadol, un opioïde considéré comme particulièrement dangereux pour la santé publique.

Les policiers ont saisi d'importants stocks de produits pharmaceutiques ainsi que des motos servant au transport et à la distribution des marchandises illicites.

Importantes saisies de chanvre indien et de haschich

Les opérations ont également ciblé les circuits de trafic de chanvre indien et de haschich dans plusieurs zones du pays. À Kaolack, près de 4 kilogrammes de drogue ont été saisis, tandis qu'à Mbacké, 3,8 kilogrammes ont été interceptés à la sortie de l'autoroute à péage.

À Louga, les enquêteurs ont eu recours à des techniques d'achat surveillé et d'infiltration ayant permis l'interpellation de trafiquants présumés. D'autres interventions ont été menées dans plusieurs quartiers stratégiques de Dakar, notamment à Yoff, Ngor, Almadies, Yeumbeul et Kounoune.

Les suspects placés en garde à vue

L'ensemble des personnes arrêtées a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de stupéfiants, blanchiment de capitaux, complicité et usage de drogues. Les autorités précisent que tous les suspects ont été informés de leurs droits conformément aux procédures en vigueur.

Par ailleurs, les forces de l'ordre ont procédé à la saisie des avoirs criminels, comprenant des sommes d'argent, du matériel de conditionnement, des téléphones portables et des véhicules, désormais placés sous scellés dans le cadre des enquêtes.