Le Délégué Général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) au Sénégal a présidé la cérémonie de pose du projet « Ville verte ». A cette occasion, Bara Diouf a tenu à rassurer les populations des villages environnants sur le caractère inclusif du projet et ses retombées économiques et sociales. Plusieurs personnalités dont l'ambassadeur d'Egypte au Sénégal ont pris part à la cérémonie.

En donnant le coup d'envoi officiel des travaux du projet « Ville Verte » le DGPU a estimé que cette journée marque un tournant historique pour le Lac Rose. En effet selon Bara Diouf, entre modernisation urbaine, sauvegarde environnementale et promesse d'une justice territoriale pour les populations locales, ce projet trace les contours d'un nouveau visage urbain.

Le paysage du Lac Rose s'apprête à connaître une métamorphose profonde. Loin d'être une simple extension urbaine, le lancement du chantier « Ville Verte », en partenariat avec CasaOrascom, se veut une réponse stratégique à l'urbanisation anarchique qui menaçait jusqu'ici cet écosystème fragile. Pour Bara Diouf, Délégué général de la DGPU, ce geste symbolique pose les fondations d'une « nouvelle manière d'habiter » et de penser l'avenir collectif du Sénégal. Dans son discours, le délégué général a insisté sur la promesse de justice territoriale que constitue le projet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conscient des déficits historiques en infrastructures (santé, éducation, assainissement), Bara Diouf a martelé que le succès de ce pôle urbain est indissociable de l'amélioration des conditions de vie des villages environnants. « La restructuration des villages constitue une priorité majeure. Elle ne signifie pas exclusion, mais dignité et modernisation », a-t-il déclaré. L'ambition est de transformer ces localités en quartiers intégrés, dotés d'équipements sportifs, culturels et de services modernes, afin que le développement urbain devienne un facteur de cohésion sociale plutôt que de fracture. Sur le plan environnemental, le projet ville verte se présente comme un rempart contre la dégradation environnementale.

A en croire M.Diouf, le Lac Rose, patrimoine mondial, était en proie depuis des années à la pression foncière et faisait l'objet d'une occupation désordonnée, mais le projet « Ville Verte » s'érige désormais en modèle de résilience climatique. L'objectif est clair : instaurer une urbanisation maîtrisée capable de concilier la croissance nécessaire avec la protection de la biodiversité. Cette vision s'inscrit en droite ligne des orientations du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko pour un Sénégal souverain et équilibré.

Au-delà de l'aspect résidentiel, le projet promet d'être un puissant levier économique. Avec le démarrage effectif des travaux, de nombreuses opportunités d'emplois vont être générées pour les jeunes dans les secteurs du bâtiment, de la logistique et du commerce. Sur le plan touristique, en préservant le site, selon M. Diouf, la DGPU entend ainsi renforcer le rayonnement international du Lac Rose en tant que destination emblématique. Le directeur général de l'entreprise promotrice, Aboul Wahab Kane, a souligné l'engagement d'Orascom à oeuvrer aux côtés de la DGPU pour une réussite totale du projet et a assuré que le titre foncier du site accueillant la « Ville verte lac Rose » sera transféré aux acquéreurs sénégalais des futures maisons.

Dans la première phase, un total de 1293 logement est prévu. A terme, la société égyptienne Casa Orascom Il prévoit la construction de 10 000 logements modernes répartis sur 216 hectares pour un coût estimé à près 761 milliards de FCFA.