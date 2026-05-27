Sénégal: Affaire Boffa-Bayotte - Après huit ans de prison, René Capain Bassène libéré par grâce présidentielle

Condamné à perpétuité dans le dossier de la tuerie de Boffa-Bayotte, le journaliste-essayiste René Capain Bassène a bénéficié, ce mercredi 27 mai 2026, d'une grâce présidentielle. Dernier détenu encore emprisonné dans cette affaire qui a secoué la Casamance, il quitte la prison de Ziguinchor après plus de huit années de détention, durant lesquelles il n'a cessé de clamer son innocence.

Le journaliste-essayiste René Capain Bassène a recouvré la liberté ce mercredi 27 mai 2026 grâce à une grâce présidentielle, après plus de huit années passées à la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. Arrêté en janvier 2018 dans le cadre de l'affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte, qui avait coûté la vie à 14 exploitants forestiers, il était le dernier détenu encore emprisonné dans ce dossier.

Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2022 pour complicité d'assassinat et participation à un mouvement insurrectionnel, sa peine avait été confirmée en appel en août 2024.

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Tout au long de la procédure, René Capain Bassène a toujours clamé son innocence. En avril 2025, affaibli par la maladie et dénonçant une profonde injustice, il avait entamé une grève de la faim illimitée pour protester contre ses conditions de détention.

Sa libération met ainsi fin à un long feuilleton judiciaire qui a profondément marqué la région de Ziguinchor.