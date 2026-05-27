Sénégal: « Kidz Genius » illumine une journée de rêve pour les enfants

Entre contes, initiation au numérique, secourisme et spectacles, la première édition de « Kidz Genius » Casamance a transformé le Centre culturel régional de Ziguinchor en un véritable royaume de découvertes. Porté par Smart Desk-AI, l'événement a offert aux enfants une parenthèse magique où apprendre rimait avec joie, créativité et confiance en soi.

Sous un soleil radieux, les cris de joie et les éclats de rire des enfants ont résonné dans l'enceinte du Centre culturel régional de Ziguinchor. C'était le 10 avril 2026. Ce jour-là, la capitale régionale du Sud a eu des airs de fête géante dédiée à l'enfance. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines d'enfants âgés de 4 à 14 ans ont envahi les lieux avec des yeux remplis de curiosité.

Après un passage à la bibliothèque pour une immersion pédagogique, place à la cérémonie officielle. Chorégraphies entraînantes, musique festive et animation des moniteurs ont immédiatement plongé les participants dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. La première édition de « Kidz Genius » Casamance a tenu toutes ses promesses. Visiblement très émue, la fondatrice de Smart Desk-AI et initiatrice de « Kidz Genius », Prisca de Medeiros, a salué l'aboutissement d'un rêve.

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« Après le succès des éditions organisées à Dakar, amener « Kidz Genius » en Casamance représentait un immense défi. Voir aujourd'hui les enfants sourire, apprendre et s'épanouir ici est une grande fierté. Cette réussite est aussi celle des bénévoles, des partenaires et des moniteurs qui se sont investis avec passion », confie-t-elle. Même enthousiasme chez le co-initiateur des ateliers, Abraham Montang Sadio, qui a insisté sur la portée éducative du projet. « Nous avons conçu un programme capable de marquer positivement les enfants, en mêlant apprentissage, amusement et découverte. Chaque atelier a été pensé pour éveiller leur créativité et leur donner confiance », explique M. Sadio.

Des ateliers ludiques pour éveiller les talents et les rêves

L'un des moments les plus marquants de la journée reste sans doute l'atelier de conte animé par Pape Samba Sow, plus connu sous le nom de Zoumba Sow. Avec son célèbre refrain « wouyayoy ndessane », repris en choeur par les enfants, le conteur de renommée internationale a littéralement captivé son jeune public. Dans un silence attentif puis des explosions de rires, les enfants ont voyagé à travers les récits et les traditions africaines. Les participants ont aussi découvert les bases de l'informatique et de la cybersécurité lors d'ateliers dispensés en français et en wolof, dans une volonté affirmée de rendre l'apprentissage accessible à tous.

Une initiation au secourisme a également permis aux plus jeunes d'apprendre les gestes essentiels pour porter assistance en cas d'urgence, dans une approche à la fois pratique et ludique. Pour la directrice du Centre culturel régional, Marianne Diop, cette initiative mérite d'être encouragée. « Kidz Genius offre aux enfants un espace pour s'exprimer, découvrir leurs talents et développer leur potentiel. Ce sont eux les bâtisseurs du Sénégal de demain », souligne-t-elle. Plus qu'un simple événement, « Kidz Genius » veut désormais s'inscrire durablement dans le paysage éducatif de la Casamance, avec l'ambition d'accompagner l'éveil et l'épanouissement des enfants à travers des activités innovantes et inclusives.