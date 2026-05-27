Ile Maurice: Mobilisation citoyenne pour nettoyer le littoral de Ste-Rita

Sous un soleil de plomb, plus d'une trentaine d'habitants de l'île du Sud d'Agaléga se sont réunis, le samedi 23 mai, dans le village de Ste-Rita pour une opération de nettoyage du littoral. Loin des activités habituelles de détente, ils ont consacré leur matinée à ramasser les déchets qui s'accumulent sur la plage.

Si le sable reste clair par endroits, il porte toutefois les traces de résidus déposés par l'océan. Face à cette réalité, une initiative a été organisée par des Mauriciens des services essentiels en mission sur l'île du Sud d'Agaléga, notamment des professionnels de santé, des policiers, des enseignants ainsi que des officiers de l'Outer Islands Development Corporation. Équipés pour affronter la chaleur - gants, chapeaux et crème solaire -, ils avaient un objectif commun : préserver la beauté d'Agaléga et sensibiliser les jeunes aux défis écologiques.

Dès 9 heures, les participants se sont dispersés le long des plages et du village, progressant lentement, le regard fixé sur le sable, tout en ramassant, triant et déposant les déchets dans des sacs. Plastiques, débris divers ainsi que résidus rejetés par la mer ou laissés par le passage de bateaux ont été collectés au fil de leur avancée.

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Progressivement, la chaleur est devenue pesante. Les échanges se sont faits plus rares, se limitant à quelques consignes ou plaisanteries discrètes afin de maintenir le rythme. Au fil des heures, les sacs se sont accumulés et, au final, plus de 30 sacs de déchets ont été remplis.

L'opération a duré près de deux heures sans interruption. En fin de matinée, les participants se sont retrouvés à l'ombre des cocotiers. La fatigue était visible, mais l'ambiance est restée détendue. Des boissons rafraîchissantes et des sandwichs avaient été prévus par les organisateurs, qui ont rappelé que l'objectif de l'initiative était de préserver un environnement fragile, et d'offrir un cadre sain et propice à l'épanouissement des jeunes. «Qui dit environnement propre dit population en bonne santé et avenir préservé pour les générations futures», ont-ils souligné.

En fin de journée, un match de football a également été organisé sur le terrain de Ste-Rita, opposant l'équipe de l'île du Nord à celle de l'île du Sud.