Ile Maurice: Des experts du CIRAD en mission pour évaluer les risques parasitaires

Des experts du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) sont actuellement en mission à Rodrigues pour une durée d'une semaine. Ils y effectuent des prélèvements d'insectes et d'acariens sur différents animaux tels que des cabris, moutons, boeufs, chiens et volailles. L'objectif de cette étude est de mieux comprendre la circulation des parasites entre les espèces et d'évaluer les risques qu'ils représentent pour la santé animale.

Le CIRAD, organisme français spécialisé dans la recherche agronomique et la coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes, a effectué des visites dans plusieurs exploitations agricoles locales, notamment à MontagneGoyave et à Baladirou. En collaboration avec des vétérinaires locaux, les équipes s'emploient à identifier les insectes et les acariens susceptibles d'être porteurs de maladies.

Les prélèvements sont effectués directement sur les animaux ou dans leur environnement et des pièges sont également installés pour collecter des échantillons. «Une fois ces espèces identifiées, une phase d'analyse sera menée à La Réunion afin de déterminer les agents pathogènes présents. Les résultats de cette recherche permettront de formuler des recommandations, qui seront publiées dans quelques mois», explique Marlène Dupraz, chercheuse spécialisée en tiques au CIRAD de La Réunion.

Par ailleurs, l'équipe prévoit une visite à l'Îlot-Coco afin de prélever des échantillons d'oiseaux endémiques et d'évaluer leur état de santé. Cette mission constitue une opportunité importante pour améliorer les connaissances sur la santé animale à Rodrigues, et renforcer les efforts de conservation et de gestion des maladies.

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Le CIRAD, partenaire de Rodrigues pour l'agriculture biologique

Le CIRAD mène régulièrement des études à Rodrigues en partenariat avec l'Assemblée régionale et le réseau Plateforme régionale en recherche agronomique pour le développement dans l'océan Indien (PRéRAD-OI). Ses travaux accompagnent la transition de l'île vers une agriculture biologique à l'horizon 2030.

Les principales thématiques abordées incluent :

Filières agricoles et signes de qualité : accompagnement des producteurs pour valoriser les productions locales (miel, piment, haricot rouge) et développement d'indications géographiques pour protéger les savoir-faire insulaires.

Santé animale et biodiversité : évaluation des risques sanitaires touchant le cheptel, notamment les maladies des ruminants.

Valorisation et environnement : études sur la valorisation des terres marginales, l'utilisation de la biomasse et le développement des bioénergies.