Ile Maurice: Conflits du travail et enquêtes sur des malversations dans les casinos

Le député Khushal Lobine a interrogé Reza Uteem, le ministre du Travail et des relations industrielles, au sujet de la suspension de treize employés de Casinos of Mauritius Ltd en octobre 2020, ainsi que du licenciement de huit d'entre eux, évoquant des allégations de traitement injuste et les enquêtes toujours en cours.

Le ministre Uteem a expliqué qu'en octobre 2020, treize employés de Casinos of Mauritius Ltd, affectés dans différentes entités, notamment Sun Casino Limited, Beach Casino Limited, Le Grand Casino du Domaine Limited et Casino de Maurice Limited, avaient été suspendus avec maintien de salaire à la suite d'un incident jugé grave survenu durant le service de nuit au Grand Casino du Domaine.

Selon lui, l'affaire impliquait des mises importantes, des jetons de grande valeur ainsi que des gains substantiels, poussant la direction à ouvrir une enquête interne et à suspendre immédiatement les employés concernés pour faute grave présumée.

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À l'issue des audiences disciplinaires tenues en 2021, cinq employés ont reçu des avertissements sévères, tandis que huit autres ont été licenciés pour faute grave. Parmi ces derniers, six ont sollicité leur réintégration par voie de conciliation, demande rejetée par leur employeur au motif de leur culpabilité présumée.

Le ministre a ajouté que les tentatives de règlement à l'amiable menées par le ministère n'avaient pas abouti. Des recours ont depuis été déposés devant l'Industrial Court afin de réclamer des indemnités de licenciement.