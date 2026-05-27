Afrique: La gamme Dewberry remise au goût du jour

Le vendredi 22 mai, la famille Ingar, propriétaire de la franchise The Body Shop Mauritius, a célébré le 50e anniversaire de cette marque iconique, fondée par feu l'environnementaliste et activiste des droits humains britannique, dame Anita Roddick, qui a ouvert sa première boutique à Brighton en 1976.

Les deux principaux objectifs de cette ancienne enseignante d'histoire et d'anglais étaient d'offrir des produits de beauté de qualité, et, qui plus est, non testés sur les animaux. Et bien que la marque ait été rachetée à trois reprises, par L'Oréal d'abord puis, par le groupe brésilien Natura et finalement, par le groupe allemand Aurelius en 2023, les objectifs initiaux ont été atteints. Et comme le groupe Aurelius suit les tendances environnementales, ces dernières années, la plupart des produits The Body Shop sont végétariens et vegan, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent plus de cire d'abeille ni de lanoline ou de collagène animal.

Pour marquer ce 50e anniversaire, Daoud et sa fille, Sarah Ingar, ont convié leurs fidèles clients à la boutique de Tribeca Mall et en ont profité pour lancer la dernière gamme de produits de beauté de The Body Shop, à savoir la Dewberry Collection, sortie sur le marché européen en janvier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Daoud et Sarah Ingar, propriétaires de la franchise The Body Shop Mauritius.

Ces produits à base de mûres sauvages avaient été présentés pour la première fois en 1990 et avaient fait un tabac. Pour marquer son 50e anniversaire, la direction de The Body Shop les a remis au goût du jour. La gamme Dewberry se décline en brume parfumée légère, en gel douche onctueux, en huile parfumée à apposer sur les points de pulsation, en beurre corporel ultra-nourrissant, en baume mains fondant et en yaourt corps à absorption express. Une gamme qui a séduit les femmes qui ne la connaissaient pas et ravi celles qui la connaissaient car elle s'adapte à toutes les envies et à tous les moments de la journée.

Le traditionnel gâteau d'anniversaire.

En sus de goûter au traditionnel gâteau d'anniversaire, les clientes ont bénéficié de remises intéressantes sur leurs achats.

Hansha Jheengut, Amritee Sukeea, Chloé Bavasaid, Diksha Gooroodoyal et Gilberte Ah Fat, employées de The Body Shop.

Les «Body Butter» de The Dewberry Collection.