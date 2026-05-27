Ile Maurice: Intervention en cours sur la plage de Trou-aux-Biches

L'érosion côtière continue de progresser sous l'effet combiné du changement climatique, de la montée du niveau de la mer et des pressions exercées sur les zones littorales. À Trou-aux-Biches, le recul du trait de côte est estimé à environ 40 mètres entre 1967 et 2012, tandis que certaines portions de plage enregistrent aujourd'hui une érosion pouvant atteindre un à deux mètres par an.

Face à cette situation, Beachcomber Resorts & Hotels a engagé des travaux de réhabilitation de la plage bordant le Trou-aux-Biches Beachcomber Golf Resort & Spa. Le chantier, lancé à la mi-mai, devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre, en parallèle aux travaux de rénovation du complexe hôtelier.

Ce projet vise à restaurer la largeur de la plage, à stabiliser le littoral et à renforcer sa protection naturelle contre la houle. Il est mené avec l'appui de partenaires spécialisés.

Concrètement, les travaux prévoient l'installation de six structures géotextiles immergées en forme de T, positionnées perpendiculairement au rivage, ainsi qu'un apport de 13 500 mètres cubes de sable destiné à recharger la plage.

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Selon les promoteurs du projet, ces dispositifs doivent permettre de réduire l'énergie des vagues, de limiter le déplacement du sable et de favoriser sa stabilisation progressive, tout en préservant les échanges sédimentaires et l'intégration du dispositif dans l'environnement.

Cette intervention fait suite à une première opération menée en 2023 pour répondre à l'érosion observée sur cette portion du littoral. La plage restera accessible au public pendant toute la durée des travaux.