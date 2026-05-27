Congo-Kinshasa: Arlette Bahati lance les réformes sur la nouvelle économie du climat au pays

La ville de Kinshasa accueille, du 25 mai au 12 juin, les travaux de la commission mixte réunissant le ministère de la Fonction publique et celui de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle économie du climat.

Durant près de trois semaines, les experts de ces deux administrations définissent le cadre ainsi que les structures organiques appelées à prendre en charge les matières liées à la nouvelle économie du climat en RDC.

A l'ouverture de ce forum, la ministre déléguée en charge de la Nouvelle économie du climat, Arlette Bahati, a exhorté les participants et experts à faire preuve d'abnégation et de rigueur afin de produire des résultats concrets susceptibles de favoriser l'opérationnalisation de ce nouveau secteur stratégique.

Cette activité marque une avancée significative et déterminante dans la mise en oeuvre des réformes liées à la nouvelle économie du climat, désormais érigée en portefeuille stratégique au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle économie du climat.

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de telles initiatives de formation (regroupant des réseaux d'universités nationales et de partenaires techniques), se proposent de bâtir une expertise locale capable de piloter les projets de transition écologique et de négocier sur les marchés climatiques mondiaux.

L'enjeu ultime de la Nouvelle Économie du Climat est de concilier la protection de la biodiversité avec l'amélioration concrète des conditions de vie des populations, prouvant que la durabilité est le meilleur vecteur de prospérité.