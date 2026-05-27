Congo-Kinshasa: Ebola - Le gouvernement dit attendre des États-Unis une molécule monoclonale pour les soins

Le ministre de la Santé publique a indiqué avoir sollicité des États-Unis d'Amérique une molécule monoclonale pour le traitement de la maladie à virus Ebola.

Roger Kamba a livré cette information mardi 26 mai à Kinshasa, lors d'un briefing de presse coanimé avec son collègue de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya.

« Ce que beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que les Américains avaient développé, comme notre traitement contre la souche Zaïre, un anticorps monoclonal qui agit sur les trois types d'Ebola, à savoir Zaïre, Soudan et Bundibugyo. Nous avons demandé aux Américains de nous mettre cette molécule à disposition pour traiter les malades. La demande officielle a déjà été faite et nous avons eu de nombreux échanges avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, nous aurons des avancées », a expliqué le ministre de la Santé.

Il a précisé que cette molécule sera d'abord testée en laboratoire avant toute utilisation sur les patients.

Onze jours après la déclaration officielle de l'épidémie, au moins 1 000 cas symptomatiques, dont 101 confirmés, ainsi que 17 décès ont été enregistrés en RDC.