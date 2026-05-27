Congo-Kinshasa: Lancement de la revue pédagogique de promotion de l'enseignement préscolaire

La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a lancé mardi 26 mai à Kinshasa une revue pédagogique destinée à promouvoir et professionnaliser l'enseignement préscolaire en RDC.

Dénommée La Voix du préscolaire, cette publication est une initiative de l'Inspection générale de l'Éducation nationale à travers le Service national de la formation préscolaire (SERNAFOR/Préscolaire). Elle vise à former les acteurs et à fédérer les expériences pour harmoniser les actions dans ce sous-secteur.

Ce document se veut un outil d'accompagnement pédagogique, administratif et scientifique, destiné aux instituteurs et institutrices, aux chefs d'établissements préscolaires, aux inspecteurs, aux formateurs, aux gestionnaires d'écoles ainsi qu'à tous les acteurs engagés dans le développement intégral du jeune enfant.

La Voix du préscolaire entend ainsi promouvoir et professionnaliser l'enseignement préscolaire, notamment en informant les acteurs sur les réformes importantes mises en place par le ministère de l'Éducation.

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« C'est une revue pédagogique trimestrielle consacrée à la promotion, à la professionnalisation et à la valorisation de l'enseignement préscolaire en RDC. Elle n'est pas un simple document de lecture, mais un outil stratégique de plaidoyer et de visibilité pour ce sous-secteur », a indiqué Michel Otto, inspecteur général adjoint en charge du SERNAFOR/Préscolaire.

Pour sa part, la ministre Raïssa Malu a rappelé que le préscolaire mérite une pleine reconnaissance dans le système éducatif congolais :

« Le préscolaire n'est ni marginal, ni accessoire. Il constitue la première étape du parcours scolaire de l'enfant ».

Le premier numéro de la revue La Voix du préscolaire est placé sous le thème : « L'évaluation au préscolaire au coeur des défis éducatifs en RDC ».