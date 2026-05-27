Sénégal: Momi Maïga ou la voix singulière de la nouvelle scène ouest africaine

27 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'auteur-compositeur et chanteur sénégalais Momi Maïga, établi en Catalogne (Espagne), est devenu une figure incontournable de la nouvelle scène ouest-africaine à l'étranger, une ascension portée par un style musical unique et novateur.

Issu de la célèbre lignée de griots de la famille de la Casamance, région méridionale du Sénégal, le virtuose a été initié à la Kora dès son jeune âge, avant de trouver sa propre voie en développant un langage musical unique, au confluent des traditions mandingues, du jazz et de la musique classique.

Invité de l'édition 2026 du Festival international de jazz de Saint-Louis (13-17 mai), le musicien s'est produit pour la première fois devant le public de son pays natal.

Sur la place de Baya, la présence scénique de Momi Maïga et son quartet a captivé la foule lors des concerts "In". Un baptême du feu pleinement réussi devant un public de connaisseurs.

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"Je n'ai jamais joué au Sénégal, donc entrer par la grande porte, c'est vraiment un honneur pour moi. Je remercie l'association Saint-Louis Jazz de m'avoir invité", a réagi l'artiste en marge de sa prestation.

Momi Maïga s'appuie également sur la spécificité de sa kora moderne à 22 cordes, un instrument caractéristique de la famille Cissokho, dont l'un des plus illustres représentants, Abdoulaye Cissokho, est désormais établi depuis plusieurs années dans la ville tricentenaire où il mène une carrière saluée de tous.

Momi Maïga peut se targuer d'avoir parcouru toute l'Europe ou presque et collaboré avec de grandes figures internationales, dont le chanteur sénégalais Youssou Ndour, le chef d'orchestre catalan Jordi Savall, le joueur de kora et percussionniste sénégalais Seckou Keïta et le pianiste brésilien Amaros Freitas.

Le jeune talent a reçu plusieurs distinctions internationales, notamment en Espagne, son pays de résidence.

En 2024, il a notamment reçu le "Prix Alicia du talent émergent", décerné par l'Académie catalane de la musique, une reconnaissance majeure pour ses débuts prometteurs symbolisés par son titre marquant "Mansani", un grand classique de la musique mandingue.

Un an plus tard, en 2025, il a été désigné lauréat du "Meilleur album de musique du monde" au Prix Enderrock, une récompense décernée par la critique pour son opus intitulé "Kairo", sorti la même année.

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