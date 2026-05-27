Sénégal: Kaolack - Un accident de la circulation fait 18 blessés dont 12 dans un état grave

Kaolack — Un accident survenu mercredi matin sur la Route nationale numéro 1 (RN1), à l'entrée du quartier Sing-Sing, à Kaolack (centre) a fait 18 blessés dont 12 dans un état grave, a appris l'APS du capitaine Mamadou Yahya Mané, commandant la 31e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

Selon le capitaine Mané, cet accident, pour lequel ses services ont été alertés tôt le matin, à 6 heures 43 minutes, a été provoqué le renversement d'un minibus communément appelé "Cheikhou Chérifou", suite à un dérapage.

Toutes les victimes ont été évacuées au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack (centre), précise le capitaine Mané.

Après les constatations d'usage, le commissariat central de Kaolack a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.