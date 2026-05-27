Sénégal: L'OCRTIS démantèle plusieurs réseaux de trafic illicite sur l'ensemble du territoire national (communiqué)

Kaolack — L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a démantelé plusieurs réseaux de trafic illicite sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de missions de sécurisation conduites du 9 au 26 mai, a appris l'APS mercredi des services de communication de la Police nationale.

"Grâce à une exploitation minutieuse du renseignement opérationnel et à un engagement sans faille de nos unités sur le terrain, ces interventions coordonnées ont permis de porter un coup d'arrêt majeur à plusieurs réseaux criminels interrégionaux et internationaux", relève le communique reçu dudit service.

Le démantèlement de ces réseaux criminels s'inscrit dans le cadre de missions régaliennes de sécurisation et de préservation de la santé publique ayant conduit à une série d'opérations d'envergure nationale, selon le service de la communication et des relations publiques de la direction générale de la Police nationale.

Le bilan de ces "opérations majeures" fait état de la saisie de drogues dures, synthétiques, en plus du démantèlement de réseaux internationaux.

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A Diamniadio et à Cap Skiring, dans la région de Ziguinchor (sud), des filières de distribution de kusch et de crack ont été démantelées avec 112 pierres saisies et neuf individus interpellés, dont des ressortissants de pays étrangers.

A Keur Massar, les éléments de l'OCRTIS ont procédé à la neutralisation d'un réseau familial de trafic de drogues dures, avec la saisie de MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine), communément appelé ecstasy, et de crack.

A Diaobé et Kidira (sud-est), les enquêteurs ont opéré à des "arrestations majeures" pour exercice illégal de la pharmacie et vente illicite de "tapentadol", un opioïde hautement dangereux.

Des saisies de stocks importants et de vecteurs logistiques, dont des motos, ont été également opérées.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle des flux sectoriels de chanvre indien et de haschich, des "interventions majeures" ont été réalisées à Kaolack (centre) avec 4 kg saisis, à Mbacké où 3,8 kg ont été saisis à la sortie de l'autoroute à péage.

Les mis en cause ont été placés en position de garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de stupéfiants, blanchiment de capitaux, complicité et usage, après notification stricte de leurs droits.

L'intégralité des avoirs criminels (numéraires, matériels de conditionnement, téléphones et véhicules) a été saisie à des fins de mise sous scellés.

"Ce bilan d'étape illustre la détermination de la Police nationale à neutraliser l'économie souterraine et à protéger nos concitoyens, en particulier la jeunesse, face aux fléaux de la toxicomanie et des circuits de financement illicites", note le communiqué.