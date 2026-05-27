Sénégal: Le complexe des Jamarat, un chef-d'oeuvre architectural d'une capacité de 300 000 pèlerins par heure

Dakar — Les pèlerins entament ce mercredi le rituel de la lapidation de Satan, un étape souvent redoutée du pèlerinage dont les conditions d'accomplissement ont été facilitées ces dernières années par la construction du complexe des Jamarat, un chef-d'oeuvre architectural offrant les plus hauts standards de sécurité avec une capacité de 300 000 pèlerins par heure.

Le complexe moderne des Jamarart constitue l'un des projets de développement les plus emblématiques réalisés par le Royaume d'Arabie Saoudite sur les Lieux Saints, souligne l'agence de presse saoudienne (SPA).

La modernisation de cet espace répond à un besoin de sécuriser l'accomplissement du rituel de la lapidation souvent endeuillé par des bousculades occasionnées par les mouvements de foules.

Le nouveau complexe incarne un saut qualitatif dans la gestion des foules, en parfaite adéquation avec les normes d'ingénierie et d'organisation mondiales les plus strictes, note la SPA.

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D'une capacité d'accueil dépassant les 300 000 pèlerins par heure, l'édifice permet une régulation des flux flexible et sécurisée lors du pic du rituel de la lapidation pendant les jours du Tashreeq.

La zone des Jamarat, située à Mina, voit affluer en ce jour de chaque année des multitudes de pèlerins pour accomplir l'un des rituels du Hajj les plus importants et les plus minutieusement organisés.

La SPA rappelle qu'autrefois, les Jamarat n'étaient que de petites colonnes de pierre entourées d'espaces étroits et de voies limitées, ce qui provoquait d'importants encombrements et des difficultés pour accomplir le rituel, notamment avec l'augmentation continue du nombre de pèlerins.

Le complexe s'est transformé en un chef-d'oeuvre d'ingénierie intégré de cinq étages, mesurant 950 mètres de long et 80 mètres de large.

Il comprend 386 escalators, 11 bâtiments d'escalators, ainsi que des ponts multidirectionnels, des couloirs d'entrée et de sortie, des sorties de secours, ainsi que des systèmes de climatisation et de surveillance intelligente.

Un système opérationnel de haute précision est intégré au complexe, comprenant des équipes de terrain spécialisées travaillant 24h\24 pour assurer la sécurité et fournir des services médicaux et d'orientation, en coopération avec les diverses autorités de sécurité et de services.

Le complexe a également été équipé d'écrans d'orientation multilingues et de caméras de surveillance de pointe, contribuant ainsi à renforcer la fluidité et la sécurité des pèlerins.

Dans le cadre des opérations de maintenance et d'aménagement global du complexe des Jamarat, la société de développement Kidana, le bras exécutif de la Commission royale pour la ville de La Mecque et les Lieux Saints (RCMC), s'est employée à optimiser l'efficacité des installations et à renforcer leur niveau de préparation au service des pèlerins, indique l'agence de presse officielle du royaume.

Elle souligne que Kidana gère un écosystème opérationnel et technologique intégré qui comprend 340 escalators et 682 caméras de surveillance numériques pour garantir la fluidité du mouvement et suivre les densités humaines, en plus de l'affectation de 228 voiturettes de golf pour faciliter le déplacement des pèlerins et du personnel au sein du complexe et de ses installations vitales.

En matière de sécurité, Kidana a déployé des systèmes de lutte contre les incendies sophistiqués et hautement opérationnels, comprenant 295 niches d'incendie armées, 1 078 extincteurs et plus de 3 350 extincteurs automatiques à eau, renforçant ainsi la vitesse d'intervention et élevant les niveaux de sécurité à l'intérieur du site.

Les préparatifs techniques ont également englobé la maintenance et l'exploitation de 456 unités de climatisation pour offrir un environnement adapté aux pèlerins, ainsi que l'activation de plus de 74 000 unités d'éclairage afin de garantir des niveaux de luminosité élevés dans les différents étages, couloirs et esplanades environnantes.

Le plan prévoyait également l'entretien de plus de 1 216 panneaux de signalisation et d'orientation pour garantir la clarté des voies piétonnes, la réparation de plus de 520 parasols et structures métalliques, ainsi que la maintenance de 4 tentes principales sur le quatrième pont, sans oublier le nettoyage et la préparation des canaux d'évacuation des eaux pluviales sur les esplanades et les parkings.

Kidana a mis à disposition plus de 28 000 barrières en plastique pour organiser le mouvement des foules et orienter les trajectoires avec précision, dans le cadre des efforts visant à offrir une expérience de déplacement sûre et fluide aux pèlerins lors de l'accomplissement de leurs rituels.

Selon la SPA, le complexe des Jamarat continue de jouer son rôle en tant que l'un des projets de développement les plus marquants des Lieux Saints, illustrant une intégration technique et opérationnelle avancée qui permet de gérer efficacement le mouvement de millions de pèlerins.