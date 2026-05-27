Cote d'Ivoire: Tabaski 2026 - Une célébration marquée par la ferveur religieuse

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré, ce mercredi 27 mai 2026, la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, dans une atmosphère de recueillement, de ferveur religieuse et de communion fraternelle.

À Abidjan comme à l'intérieur du pays, des milliers de fidèles ont pris d'assaut les grandes mosquées et espaces de prière pour accomplir la traditionnelle prière marquant cette importante fête du calendrier musulman.

Dans plusieurs communes de la capitale économique, notamment à Cocody, Abobo, Yopougon, Treichville, Koumassi et Port-Bouët, les sermons des imams ont essentiellement porté sur les valeurs de paix, de solidarité, de pardon et de vivre-ensemble. Ces messages ont également été relayés dans plusieurs villes de l'intérieur du pays telles que Bouaké, Korhogo, Man, Odienné ou encore Bondoukou, où les guides religieux ont invité les populations à préserver la cohésion sociale.

À la Riviera Golf, Ouattara appelle à la solidarité

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À la Grande Mosquée de la Riviera Golf à Cocody, le Président de la République, Alassane Ouattara, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a pris part à la grande prière de la Tabaski aux côtés de nombreux fidèles musulmans. Dans une ambiance empreinte de spiritualité, les guides religieux ont élevé des prières pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, la paix dans le monde et le renforcement de l'unité nationale.

Dans son adresse à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens, le Chef de l'État a insisté sur les valeurs fondamentales que véhicule cette fête du sacrifice, notamment la solidarité, le pardon, le partage et le vivre-ensemble. Il a également souhaité que la paix continue de régner dans les foyers ivoiriens, dans un contexte mondial marqué par plusieurs crises et tensions.

Comme chaque année, la Grande Mosquée de la Riviera Golf a enregistré une forte mobilisation de fidèles et de personnalités politiques, administratives et diplomatiques venues communier avec la communauté musulmane.

À Abobo, Kandia Kamissoko Camara prône l'union

Dans la commune d'Abobo, la célébration de la Tabaski s'est déroulée dans une ambiance tout aussi fervente. La Présidente du Sénat et maire de la commune, Kandia Kamissoko Camara, a participé à la grande prière aux côtés des fidèles musulmans et des autorités locales.

Profitant de cette occasion de communion, elle a lancé un appel à la paix, à la cohésion sociale et au renforcement du vivre-ensemble entre les populations. Fidèle à ses messages de rassemblement lors des grandes célébrations religieuses, Kandia Kamissoko Camara a exhorté les habitants à privilégier l'union, la fraternité et la tolérance.

Elle a également salué les guides religieux pour leurs prières constantes en faveur de la stabilité du pays et des institutions ivoiriennes.

Le sacrifice d'Abraham au coeur des enseignements

Dans plusieurs mosquées d'Abidjan, les imams ont rappelé la signification profonde de la Tabaski, qui commémore l'acte de foi et d'obéissance du prophète Abraham, prêt à sacrifier son fils par soumission à Dieu avant qu'un mouton ne lui soit substitué.

À la mosquée d'Aghien, l'imam Coulibaly a exhorté les fidèles à renforcer les liens de fraternité et à promouvoir le vivre-ensemble. Son sermon s'est articulé autour de la sourate 28, verset 37, qui rappelle que Dieu guide ceux qui recherchent la vérité et la droiture. Selon lui, ce passage invite les croyants à cultiver l'humilité, la justice et la paix dans leurs rapports avec les autres.

L'imam a également insisté sur le fait que la Tabaski ne se limite pas à l'immolation d'un animal. « Le véritable objectif de cette fête est la piété », a-t-il souligné, rappelant que le sacrifice doit avant tout traduire l'obéissance à Dieu, le partage avec les plus démunis et le renforcement des liens sociaux.

Dans son sermon, il a invité les fidèles à faire preuve de solidarité envers les personnes vulnérables, à éviter les divisions et à oeuvrer pour une société plus unie et apaisée.

Une fête de partage et d'espérance

Au-delà du caractère religieux, la Tabaski 2026 aura ainsi été un moment fort de rassemblement national. Dans les familles, les quartiers et les villages, les populations ont partagé repas, bénédictions et moments de convivialité dans une ambiance festive.

Des gestes de solidarité ont également été observés dans plusieurs localités du pays, avec des dons de vivres et de moutons en faveur des personnes démunies. À travers sermons et messages officiels, les guides religieux et les autorités ont unanimement appelé les Ivoiriens à préserver la paix et la cohésion sociale, considérées comme des piliers essentiels du développement du pays.