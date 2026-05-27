Cote d'Ivoire: Tabsaki 2026 à Abobo - Kandia Camara appelle à prier pour la paix et la cohésion sociale

La communauté musulmane d'Abobo, à l'instar de celle de la Côte d'Ivoire, a célébré, le mercredi 27 mai 2026, la fête de l'Aïd el-Kebir, communément appelée fête de la Tabaski ou encore fête du mouton. Cette célébration marque l'aboutissement du pèlerinage à La Mecque et commémore, à cet effet, la soumission du prophète Ibrahim à Dieu à travers le sacrifice d'un mouton.

Comme chaque année, le maire d'Abobo, Kandia Camara, entourée de ses proches collaborateurs, a pris part à la prière à la mosquée Salam d'Abobo, encore appelée mosquée Siaka Koné, en présence de l'ex-médiateur de la République, Adama Toungara, par ailleurs ancien maire de ladite commune.

À cette occasion, la première magistrate de la commune d'Abobo a invité les guides religieux et l'ensemble des fidèles musulmans à prier pour la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

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« Aujourd'hui est un jour où nous devons multiplier les bénédictions. Je voudrais élever des prières et des bénédictions pour le couple présidentiel, le vice-président de la République, le Premier ministre, le vice-Premier ministre ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement afin que Dieu leur accorde la santé, la force et les moyens de conduire la Côte d'Ivoire vers un avenir prospère », a déclaré Kandia Camara, souhaitant voir se concrétiser rapidement la Grande Côte d'Ivoire promise par le Chef de l'État, Alassane Ouattara.

Selon elle, les populations d'Abobo ont décidé de prendre toute leur place dans cette dynamique. Aussi a-t-elle formulé des prières à l'endroit des populations vivant en Côte d'Ivoire afin que le Tout-Puissant Miséricordieux leur accorde la force, la guidance et la clairvoyance nécessaires pour préserver la paix dans le pays.

« Nous prions certes pour la Côte d'Ivoire, mais nous prions également pour tous les pays voisins, pour les pays d'Afrique et pour le monde entier afin que la paix règne partout », a poursuivi le maire d'Abobo.

Kandia Camara a, en outre, félicité les populations de sa circonscription électorale pour l'harmonie qui y règne et surtout pour la matérialisation du vivre-ensemble, qui constitue une réalité à Abobo.

L'imam principal de la mosquée Salam d'Abobo, Mory Moussa Camara, qui a dirigé la prière, a invité la jeunesse à se détourner de tous les vices et à suivre les prescriptions coraniques. Il a également formulé des prières pour le Chef de l'État, les membres du gouvernement et la Côte d'Ivoire.

À noter que la prière s'est déroulée en présence de plusieurs guides religieux chrétiens de la commune d'Abobo.