Cote d'Ivoire: Tabaski 2026 à Marcory - Le maire Raoul Aby réaffirme son engagement pour le bien-être des populations à Aliodan

Le maire de Marcory, Raoul Aby, a pris part, ce mercredi 27 mai 2026, à la grande prière organisée à la mosquée Guindo d'Aliodan, dans une atmosphère de ferveur religieuse et de communion avec les fidèles musulmans, à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski.

Face aux populations venues nombreuses pour cette célébration, le premier magistrat de la commune a réaffirmé son engagement en faveur d'une gouvernance de proximité, fondée sur l'écoute, le dialogue et la prise en compte des préoccupations des habitants.

Au cours de son intervention, Raoul Aby a tenu à rassurer les riverains sur les projets d'aménagement en cours dans les quartiers d'Aliodan et d'Anoumabo. Selon lui, plusieurs actions sont prévues afin d'améliorer durablement le cadre de vie des populations, notamment à travers l'ouverture de voies, l'assainissement de l'environnement urbain et une meilleure mobilité dans les différents secteurs concernés.

Le maire de Marcory s'est également voulu rassurant concernant le terrain dédié aux enfants, un espace auquel les habitants accordent une importance particulière. Il a assuré que ce site sera préservé et bénéficiera d'aménagements visant à mieux organiser la circulation tout en renforçant les infrastructures sportives destinées à la jeunesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un esprit de solidarité et de soutien à la communauté musulmane, le maire Raoul Aby a posé un acte fort en offrant une contribution de cinq millions de Fcfa destinée aux travaux de rénovation de la mosquée Guindo d'Aliodan.

Au nom de l'imam Ahmad Guindo et de l'ensemble des fidèles musulmans, le porte-parole, Abou Guindo, a salué ce geste du maire et de son conseil municipal, exprimant leur gratitude pour cet appui significatif en faveur de la communauté religieuse.

Cette action s'inscrit dans le cadre du programme municipal intitulé « Marcory accompagne les confessions religieuses », une initiative visant à renforcer les liens entre la municipalité et les différentes communautés confessionnelles de la commune.