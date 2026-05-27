Cote d'Ivoire: Caravane CNAM à Sassandra - Les populations bénéficient de contrôles médicaux gratuits

L'objectif principal des séries de caravanes organisées par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) demeure l'enrôlement des populations à la Couverture maladie universelle (Cmu). Une autre initiative attire particulièrement l'attention : le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, considérés comme des maladies chroniques.

À l'étape de Sassandra, le 23 mai 2026, les populations se sont mobilisées à la place Amadou Gon Coulibaly pour y prendre part. Jeunes, adultes et personnes âgées ont massivement effectué le déplacement afin de bénéficier gratuitement des contrôles médicaux proposés par les équipes médicales.

Pour la prise en charge des personnes détectées positives à ces maladies, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, un mécanisme a été mis en place. Grâce à une collaboration entre les équipes de la Cnam et les centres médicaux publics de la ville, les patients pourront bénéficier « d'un à deux mois de traitement gratuit avant leur orientation vers les structures sanitaires compétentes ».

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L'équipe médicale a mis cette occasion à profit pour sensibiliser les populations aux bonnes pratiques sanitaires. Elle a insisté sur la nécessité d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, de pratiquer régulièrement une activité physique et surtout d'éviter le stress et la sédentarité, qui constituent des facteurs favorisant ces maladies chroniques.

L'un des spécialistes de la Cnam, le Dr Wilfried Zekpa, a également informé les populations de l'intégration récente du diabète et de l'hypertension dans le panier de soins. Une avancée majeure qu'il a saluée et qui, selon lui, permet désormais aux malades d'accéder à des traitements à des coûts réduits. « Aujourd'hui, certains médicaments coûtent moins de 500 Fcfa aux populations », a indiqué le Dr Wilfried Zekpa.

Il a révélé qu'à la date du 22 mai 2026, la Caisse nationale d'assurance maladie comptait déjà « plus de 25 millions » de personnes enrôlées à la Couverture maladie universelle.

Il convient de souligner qu'à travers ces opérations d'enrôlement massif, la Cnam entend non seulement promouvoir la Cmu, mais aussi renforcer la prévention contre ces maladies métaboliques qui touchent un nombre croissant de personnes.