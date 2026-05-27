Cote d'Ivoire: Retraités de la Cnps - L'Aar-Cnps amorce un tournant stratégique lors de son assemblée générale

L'Association des agents retraités de la Cnps (Aar-Cnps) a tenu son assemblée générale ordinaire le 23 mai 2026, à l'auditorium de la Cnps au Plateau, dans un contexte marqué par des défis croissants liés à la protection sociale et à la représentation des retraités du secteur privé. Cette rencontre a débouché sur des décisions visant à renforcer l'organisation et à améliorer les conditions de vie des membres.

L'assemblée s'est tenue dans un environnement préoccupant, marqué notamment par un accès limité à l'assurance maladie, un besoin d'une meilleure organisation interne et une représentation jugée insuffisante auprès des pouvoirs publics. Sous la présidence de Nassé Joachim Bohoua, les membres, accompagnés de partenaires et d'associations soeurs, ont engagé des échanges approfondis afin de proposer des solutions adaptées.

Des réformes structurantes adoptées

Plusieurs résolutions importantes ont été validées, notamment la mise en conformité administrative. L'Aar-Cnps s'engage à respecter les nouvelles exigences réglementaires issues de l'ordonnance du 12 juin 2024 relative aux organisations associatives.

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Le bureau exécutif a été mandaté pour conduire cette modernisation. Parmi les réformes engagées figure le prélèvement automatique des cotisations. L'instauration d'un prélèvement automatique sur les pensions permettra de sécuriser les ressources financières et d'assurer une meilleure régularité des contributions.

L'accès renforcé à l'assurance maladie figure également parmi les priorités. À cet effet, l'association encourage l'adhésion à des dispositifs comme la Mutrepci et le Fidra, tout en poursuivant les négociations en vue d'obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses.

L'Aar-Cnps a également misé sur la modernisation de la communication. À cet effet, la désignation d'un administrateur chargé de la plateforme de communication a été proposée afin d'améliorer la diffusion de l'information et de moderniser les échanges internes.

Vers une fédération des retraités du secteur privé

La création d'une Fédération des associations de retraités du secteur privé a été fortement soutenue. Ce projet vise à renforcer le poids des retraités dans le dialogue social et à porter leurs revendications de manière unifiée.

Selon Nassé Joachim Bohoua, une telle structure favoriserait la mutualisation des actions et une meilleure capacité de négociation.

Des perspectives et une étape décisive

À l'issue de cette rencontre, l'Aar-Cnps entend poursuivre sa modernisation, renforcer la protection sociale de ses membres et développer ses partenariats. Le président a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires, notamment la direction générale de la Cnps.

Cette assemblée générale constitue une étape clé dans la consolidation de l'association, traduisant une volonté de bâtir une organisation forte et solidaire, capable de défendre efficacement les retraités.

Une association engagée

Regroupant les anciens salariés de la Cnps, l'Aarcnps oeuvre pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, en promouvant la solidarité, le dialogue institutionnel ainsi que des actions sociales et sanitaires en leur faveur.