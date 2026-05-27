Sénégal: Thiès - L'imam Babacar Ngom appelle à bannir l'usure et la tricherie, malgré la crise

Thiès — L'imam Babacar Ngom a exhorté mercredi, dans son sermon de l'Aïd-el-kébir, les fidèles musulmans à respecter les principes de l'islam dans leurs activités économiques, en réprouvant notamment l'usure et la tricherie, malgré les difficultés que traverse le pays.

L'imam Babacar Ngom dirigeait au terrain Tound-wi de la Cité Ousmane Ngom de Thiès, la prière de l'Aïd-el-kébir ou Tabaski célébrée mercredi, par une partie de la communauté musulmane sénégalaise, avant la grande majorité jeudi.

"Ô vous les gens, de ce qui existe sur la terre mangez le licite pur ; ne suivez point les pas du diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré", a-t-il dit, citant un verset du Coran.

"Aujourd'hui, peu de transactions dans le pays échappent à l'usure (ribâ, en arabe)", qui est pourtant prohibé par l'islam, a relevé l'imam.

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Selon le religieux, la course effrénée aux richesses et la cupidité sont à l'origine de beaucoup de tares liées à l'avoir.

Il a mis en garde contre de tels travers, tout en appelant les musulmans à faire preuve de contentement et de mesure dans la recherche de profit.

Ce qui ne signifie nullement, a précisé l'imam, que les musulmans devraient faire preuve de fatalisme, consistant à s'en remettre à Dieu, sans fournir d'effort.

"L'islam valorise le travail pour acquérir des biens, pas pour faire preuve de vanité, mais comme un moyen de préserver sa religion, et sa dignité, mais aussi pour nourrir sa famille, en se gardant de tendre la main", a noté l'imam Babacar Ngom.

Citant un hadith du prophète PSL, il a indiqué que le fait de travailler pour subvenir aux besoins de sa progéniture, de ses parents atteints par l'âge ou pour préserver sa dignité a la même valeur que le djihad dans le chemin d'Allah.

L'islam réprouve toute attitude consistant à vivre aux dépens des autres, alors que l'on a la possibilité de travailler, a-t-il insisté dans un prêche ponctué de références tirées du coran et de la sounna.

Gagner son pain à la sueur de son front, fût-il en exerçant un métier méprisé aux yeux des gens, en raison du maigre revenu qu'il procure, vaut mieux que de tendre la main, a-t-il souligné.

L'imam a saisi l'occasion pour conseiller aux musulmans d'éviter les commentaires, les rumeurs et les futilités sur les réseaux sociaux, surtout ceux liés aux sujets politiques qui, de nos jours, vont jusqu'à "entraver la pratique cultuelle chez bon nombre de gens" et à "créer la zizanie entre musulmans", selon lui.

"Chers frères musulmans, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire moins de bruit et redoubler d'effort pour travailler pour l'au-delà et la vie d'ici-bas", a-t-il lancé.

"Nous exhortons l'Etat à travailler davantage à l'amélioration de l'économie, de la justice, de l'éducation de la jeunesse, mais aussi à garantir la paix sociale", a poursuivi le religieux.

Pour lui, l'un des moyens de garantir cette paix sociale est de sanctionner tous ceux qui attaquent la sacralité de l'islam à travers ses principaux symboles que sont Allah, son prophète et son livre saint qu'est le Coran.