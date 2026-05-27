Sénégal: Kolda - Un imam appelle à préserver la cohésion sociale et l'unité nationale

Kolda — L'imam de la coordination de la mosquée de Kolda (sud), Babacar Diaw, a insisté sur l'importance de la cohésion sociale, de l'éducation des enfants et de l'unité nationale, mercredi, à l'occasion de la prière de l'Aïd-el-kébir, communément appelée Tabaski.

La Tabaski 2026 a été célébrée mercredi 27 mai par une partie des fidèles, en attendant que la grande majorité la commémore demain jeudi 28 mai, comme arrêté par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire.

L'imam Babacar Diaw a rappelé, dans son sermon, le principe fondamental de l'unicité de Dieu, avant de souligner la nécessité de préserver la cohésion sociale et la stabilité du pays.

Abordant le volet éducation, le guide religieux a lancé un appel solennel aux autorités religieuses, coutumières et étatiques, les invitant à travailler ensemble pour bâtir un système éducatif solide.

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"L'éducation des plus jeunes doit impérativement se baser sur la religion, mais aussi sur les valeurs traditionnelles positives léguées par les ancêtres", a insisté l'imam Diaw.

L'un des moments forts de ce sermon a été l'appel à l'unification des célébrations religieuses au Sénégal.

L'imam a invité l'ensemble des chefs religieux à se donner la main pour la mise en place d'une commission nationale du croissant lunaire élargie et inclusive, regroupant toutes les composantes de la société.

"L'objectif est de permettre à tous les musulmans du Sénégal de prier à l'unisson le même jour, que ce soit pour la Korité ou pour la Tabaski, afin de projeter une image de force et d'unité nationale", a plaidé le guide religieux.

La majorité des musulmans a célébré la fête de l'Aïd-el-kébir ce jeudi à Kolda, où une certaine effervescence s'est emparée du centre-ville abritant le plus grand marché de la commune.