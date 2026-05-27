Congo-Brazzaville: Coopération - Le Premier ministre tanzanien reçu par Anatole Collinet Makosso

En séjour à Brazzaville dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), le Premier ministre de Tanzanie, Mwigulu Nchemba, a été reçu le 27 mai par son homologue congolais, Anatole Collinet Makosso.

La visite du Premier ministre tanzanien entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'objectif a été de mieux partager les expériences afin d'améliorer le système de gestion de la commande publique. A leur sortie d'audience, les deux personnalités ont relaté à la presse en détail l'agenda prescrit par les organisateurs, notamment la BAD, pour ses présentes des Assemblées annuelles.

Parlant de l'expérience tanzanienne, Mwigulu Nchemba a indiqué que son pays a clairement démontré qu'il est possible de mobiliser des ressources nationales afin de financer son agenda de développement. « En Tanzanie, nous finançons désormais plus de 70% de notre budget grâce aux ressources mobilisées localement. Une partie des fonds provient des caisses retraite, une autre des compagnies d'assurances, et une autre encore de notre secteur privé national à travers les partenariats public-privé (PPP). Nous avons financé l'un des plus grands projets du pays, le projet hydroélectrique Julius-Nyerere, dont le coût dépasse 6,5 trillions de shillings tanzaniens, soit plus de 3 milliards de dollars américains, grâce au financement nationale », a-t-il expliqué à sa sortie d'audience.

« Cela montre que nous pouvons financer nos projets à partir de nos propres ressources. Nous avons également souligné que la rigueur dans les dépenses ainsi que l'efficacité des projets sont des éléments essentiels pour financer les projets à partit des ressources nationales. Nous devons investir dans des projets créateurs d'emplois, ayant des effets multiplicateurs pour les jeunes et les femmes, ainsi que sur la croissance économique, afin d'élargir la base fiscale. Cela garantira la durabilité et l'autonomie du financement de nos projets de développement... », a ajouté le Premier ministre tanzanien.

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Pour sa part, le chef du gouvernement congolais a rappelé que la coopération entre son pays et la Tanzanie remonte à 1975, lorsque fut signé un accord de coopération couvrant plusieurs domaines : culturel, éducatif, social et agricole. « Rappelons que la Tanzanie et le Congo partagent plusieurs préoccupations communes, notamment celles liées à la paix et à la sécurité. La défense de la paix et de la sécurité dans la sous-région s'exerce notamment dans le cadre de la Cirgel. Au-delà des questions de paix et de sécurité, il existe un autre domaine dans lequel nos deux pays sont particulièrement actifs : la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et la préservation de nos écosystèmes », a indiqué Anatole Collinet Makosso.

Il a poursuivi que dans le cadre des Assemblées annuelles de la BAD, il est question de mobiliser des ressources financières internes pour le développement du continent dans un monde fragmenté. A cet égard, la Commission climat du bassin du Congo fait partie des rares organisations africaines à avoir défini son propre mécanisme de financement à travers la création de son Fonds bleu.

« C'est la première fois qu'une organisation africaine, sous-entité de l'Union africaine, se dote d'un véritable bras pour financier directement des projets. Près de 70 projets ont déjà été identifiés, parmi lesquels au moins trois grands projets tanzaniens figurent dans le portefeuille susceptible d'être financé », a-t-il notifié. Il a rappelé qu'en termes d'accès à l'électricité, ce sont des domaines essentiels pour le développement du continent et pour lesquels le Premier ministre tanzanien et lui sont engagés à accélérer la coopération, afin que ces priorités trouvent une traduction concrète dans le cadre des relations entre les deux pays.