Afrique Centrale: Pont route-rail Brazzaville-Kinshasa - Les deux Congo veulent accélérer les chantiers

Les travaux du Pont-route-rail entre Brazzaville et Kinshasa pourraient débuter avant la fin de l'année. En marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) dans la capitale de la République du Congo, les autorités des deux Congo ont réaffirmé, le 26 mai, leur volonté d'accélérer la réalisation de cette grande infrastrcture.

La ville capitale Brazzaville accueille cette semaine plusieurs délégations africaines à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD, parmi lesquelles celle de la République démocratique du Congo (RDC), conduite par Jean-Pierre Bemba, vice-Premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement. Ce dernier a été reçu, le 26 mai au Centre international de conférence de Kintélé, par le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. Ils ont évoqué le projet du pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus proches du monde séparées par le fleuve Congo.

Cette rencontre est intervenue quelques semaines après la signature d'un accord bilatéral fixant le régime fiscal, douanier et les recettes non fiscales liées au projet. Une étape jugée déterminante dans l'avancement du dossier. Présent dans la délégation de la RDC, le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics de ce pays, John Banza Lunda, a salué l'engagement des présidents Denis Sassou N'Guesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la concrétisation de cette infrastructure sous-régionale. « L'Afrique avance, l'Afrique se prend en charge, l'Afrique se construit grâce à ses meilleurs fils. Aujourd'hui, ce projet, longtemps attendu, est proche de devenir une réalité », a-t-il déclaré.

Selon John Banza Lunda, le futur pont permettra de renforcer les échanges commerciaux et humains entre les deux rives du fleuve Congo, tout en stimulant la croissance économique dans la sous-région. « Les peuples sont connectés, les peuples vont commercer et l'économie va croître. D'ici à la fin de l'année, les travaux vont commencer », a affirmé le ministre.

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Considéré comme un projet intégrateur à fort impact économique, le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, longtemps annoncé, entre désormais dans sa phase d'opérationnalisation avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la BAD.