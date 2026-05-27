Congo-Brazzaville: Basketball - Le pays renoue avec les compétitions internationales

L'équipe masculine des Diables rouges des moins de 18 ans a quitté Brazzaville pour Malabo, en Guinée équatoriale, pour participer, du 28 mai au 4 juin, aux éliminatoires zone 4 de l'Afrobasket 2026.

La compétition marque le grand retour du basketball congolais sur la scène continentale. Pour le début de cette nouvelle aventure, le staff technique a retenu douze jeunes prêts à défendre les couleurs du pays avec honneur, courage, fierté et détermination. Une sélection issue des meilleurs clubs formateurs du pays.

La liste des joueurs retenus

1- Gédéon Bambiené Gangoué (P/N)

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2-Roland Patience Goma (P/N, Black Lions)

3- Louis Dominique Honba (P/N)

4- Ulther Ikama Mbama (Bzv, AS Otohô)

5-Isaac Michel Mouangui (P/N, BBS)

6- Kyle Elum Jonathan Okiorina (P/N)

7- Jérémy Emmanuel Okoro (BZV, AS Otohô)

8- Ben Lucreste Olingou (BZV, ECB)

9- Fred Laurens Youlou (BZV)

10- Paul Yann Bonanga (BZV, AVR)

11- Claude Josué Manguila (Yamba)

12- J.Jacques Aristide Ibandzo Oyona (BZV, Diables-Noirs BB)

Le coach Jorge Boreis Tati est accompagné par deux assistants : Abib Geoffroy Miyouna Bikoumou et Meryl Nsangou Ngampio.

Avant de quitter Brazzaville, cette équipe a livré trois matches au gymnase Maxime-Matsima avec les clubs locaux, tous soldés par les victoires, (82-29) contre Interclub, (60-42) contre Avenir du rail), et (87-43) face aux Diables noirs.