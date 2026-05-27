Sénégal: Limogé de la Primature - Sonko se retranche au Perchoir pour mener la guérilla politique

analyse

Le scénario était écrit d'avance et il a été réalisé à la perfection. Du moins, jusque-là.

Débarqué de la primature par la fenêtre le 22 mai 2026, Ousmane Sonko a atterri par la grande porte à l'Assemblée nationale. Après avoir réactivé son mandat de député, l'ex-chef du gouvernement a, en effet, été hissé au perchoir le mardi 26 du mois courant, lequel avait été, fort opportunément, laissé vacant depuis la veille par El Malick Ndiaye.

C'est donc tout naturellement qu'il a été porté en triomphe par la majorité parlementaire avec 132 voix sur un total de 165, en l'absence notamment de l'opposition, qui a claqué la porte pour protester contre son élection. La coalition d'opposition (Takku Wallu Sénégal) et des non-inscrits ont effectivement quitté l'hémicycle pour dénoncer un « coup d'Etat institutionnel ». Ils arguent qu'Ousmane Sonko avait perdu son mandat de député en devenant chef du gouvernement.

Le Sénégal est donc officiellement en cohabitation dans les faits. Une cohabitation assez singulière, dans la mesure où c'est au sein d'une même formation politique. Un cas d'école qui ne manque déjà pas d'alimenter les analyses, les débats des politologues et autres juristes.

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Cette nouvelle donne politique est l'aboutissement somme toute logique du bras de fer engagé depuis dix bons mois entre le président Bassirou Diomaye Faye (BDF) et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ils ne regardaient plus véritablement dans la même direction. Au-delà du choc des égos, des personnalités et des ambitions, cette situation était devenue préjudiciable pour le pays, confronté à d'énormes difficultés économiques et surtout financières, notamment la gestion de la dette qui représente 132% du PIB.

Maintenant que le divorce à la sénégalaise a été officiellement acté, nombreux sont ceux qui se demandent si le nouveau patron de l'hémicycle va s'embarquer dans une opposition systématique avec son désormais ex-patron. On en a eu un aperçu dans son discours d'installation : « Je n'utiliserai pas, et aucun député avec moi, cette Assemblée pour nourrir des vendettas personnelles ». Mais prévient-il aussitôt, « l'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle usera de manière responsable de tous les leviers de contre-pouvoir. Nous voterons les lois conformes à l'intérêt général et rejetterons celles qui ne le sont pas ».

Personne n'est dupe, et Dieu seul sait le fossé qui peut séparer les déclarations et les actes. Il est à peine installé qu'une petite bagarre naît au sujet de la nomination de Ahmadou Al Amine Lô comme nouveau PM. Les leaders du PASTEF estiment en effet que la majorité parlementaire aurait dû être consultée avant cette nomination. Le nouveau promu, économiste, haut fonctionnaire, est spécialiste des questions monétaires et financières qui a exercé plusieurs fonctions au sein de la BCEAO, avant d'être nommé tout dernièrement premier ministre par BDF.

Autant dire que ça s'annonce déjà mal pour le nouveau PM. Les jours et les semaines seront mouvementés pour le Sénégal. Une chose est sûre, si Ousmane Sonko s'est retranché à l'hémicycle, ce n'est certainement pas pour dérouler le tapis rouge à BDF. La guerre fratricide aura donc lieu, au grand dam des Sénégalais et des Sénégalaises.