Cote d'Ivoire: Adjamé - La Tabaski marquée par le partage et la communion dans les familles

Adjamé, le mercredi 27 mai 2026. Malgré une pluie battante qui s'est invitée à la célébration, la fête de la Tabaski a été vécue dans une ambiance de ferveur religieuse, de solidarité et de communion dans la commune d'Adjamé.

À la mosquée Kanté, des centaines de fidèles musulmans ont pris part à la grande prière de l'Aïd el-Kébir avant de prolonger les festivités dans les familles autour du traditionnel partage de repas.

Dès les premières heures de la matinée, les fidèles ont convergé vers les différents lieux de culte, notamment la mosquée Kanté, pour accomplir la grande prière marquant cette importante célébration musulmane, symbole de foi, de sacrifice et de soumission à Dieu. Sous un ciel pluvieux, les croyants ont répondu massivement à l'appel de la prière dans un climat empreint d'unité, de fraternité et de cohésion sociale.

Dans leurs sermons, les guides religieux ont exhorté les populations à cultiver les valeurs de paix, de tolérance, de pardon et de vivre-ensemble, indispensables à la préservation de la stabilité sociale. L'imam de la mosquée Dallas d'Adjamé, Assane Guido, a particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer les liens de solidarité entre les communautés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présent à cette célébration, le député-maire d'Adjamé, Farikou Soumahoro, a formulé des voeux de paix et de bonheur à l'endroit des familles. Il a également souhaité une parfaite santé au Président de la République afin qu'il poursuive l'oeuvre de développement engagée en Côte d'Ivoire.

Au-delà de la dimension spirituelle, la Tabaski a également été marquée par un important élan de solidarité. Des centaines de moutons ont été offerts aux populations vulnérables par le député-maire. En appui à cet effort social, l'Ong turque Kizilay (Croissant-Rouge turc) a procédé à un don de 1 000 boeufs destinés aux populations démunies des vingt quartiers de la commune.

Dans les familles, l'esprit de partage était également perceptible. À Adjamé Paillet Extension, au domicile de la famille Sanogo Karim, parents, amis, voisins et proches se sont retrouvés autour d'un repas fraternel dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Entre bénédictions, échanges de voeux et dégustation des mets traditionnels de circonstance, la famille a partagé un moment de communion symbolisant les valeurs d'entraide et de solidarité portées par la Tabaski.

Cette célébration de l'Aïd el-Kébir à Adjamé, édition 2026, aura ainsi été marquée par une forte mobilisation des fidèles, des gestes de générosité envers les plus vulnérables et des retrouvailles familiales placées sous le signe du partage.