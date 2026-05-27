Congo-Kinshasa: Tournoi de Toulon - Les Léopards U23 prêts pour leur deuxième participation

La Fédération congolaise de football Association (FECOFA) a dévoilé la liste des joueurs retenus pour représenter la République démocratique du Congo au prestigieux Tournoi Maurice Revello 2026, anciennement connu sous le nom de « Tournoi de Toulon ». Il s'agit d'une étape capitale dans la préparation des Léopards Espoirs (U23) avant les grandes échéances des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23.

Les Congolais s'envolent pour la France où ils participeront à cette compétition internationale du 31 mai au 13 juin 2026. Ce tournoi constitue une véritable vitrine pour les jeunes talents et une opportunité idéale pour jauger le niveau de l'équipe face à des adversaires de renom.

Le sélectionneur Guy Bukasa a opté pour un effectif composé essentiellement de joueurs évoluant en dehors du continent africain. Ce choix s'explique par deux facteurs majeurs : les restrictions liées à la situation sanitaire (Ebola), volonté de préserver les clubs locaux, actuellement engagés dans la phase décisive du championnat national.

Deux joueurs, Oscar Kabwit et David Fürst, rejoindront le groupe avec un léger retard. Leurs clubs respectifs ne vont les libérer qu'à partir du 1er juin.

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Voici la liste complete:

Gardiens

Tutu Ryan (SM Caen - France)

Roland Leny (Royal Antwerp - Belgique)

Tchokokam Steve Bertin (FCO Obermais - Italie)

Défenseurs

Tshilanda Daniel (Sport Hasselt - Belgique)

Kena Kabeya Ethan (FC Villefranche - France)

Fürst David (1FC Köln - Allemagne)

Kolela Kyllian (SC Braga - Portugal)

Mabeti Filozofe (Swindon Town - Angleterre)

Wola Ludovick (RSC Anderlecht - Belgique)

Mbatsi Prince (Olympique Lyonnais - France)

Verhaeghe Manoël (RWDM Brussels - Belgique)

Milieux

Kimboma Josué (SM Caen - France)

Manitu Messy (Amiens SC - France)

Makanzu Noah (Helmond Sport - Pays-Bas)

Ahoka Jules (Royal Antwerp - Belgique)

Bayangnisha Honoré (FC Sochaux - France)

Kana Katoto Joel (RSC Anderlecht - Belgique)

Attaquants

Kabwit Oscar (FC Lucerne - Suisse)

Ntanda Samuel (RSC Anderlecht - Belgique)

Kwange Jordy (FC Nantes - France)

Ekoli Kiton (SC Braga - Portugal)

Lurika Nehemie (Olympique Lyonnais - France)

Spadoni Arthur (US Avellino - Italie)

Balumene Joe (Glacis United - Gibraltar)

Le calendrier des rencontres

Les Léopards Espoirs évolueront dans un groupe relevé avec quatre rencontres au programme :

31 mai (18h30) - Avignon RDC - Tunisie

2 juin - Aubagne Chine - RDC

7 juin (15h00) - Aubagne RDC - Colombie

10 juin (13h30) - Toulon RDC - Arabie Saoudite