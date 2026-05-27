Congo-Kinshasa: Sakania - Paralysie d'activités à la suite de la coupure d'électricité de ZESCO UNITED

Les activités socio-économiques tournent au ralenti, depuis une semaine, après que l'entreprise zambienne ZESCO UNITED a coupé d'alimenter le territoire de Sakania, au Haut-Katanga.

La commune de Mokambo et d'autres localités tributaires de cette source d'énergie sont confrontées à des difficultés majeures.

La société civile locale exhorte les autorités congolaises à initier sans délai des concertations avec la partie zambienne pour élaborer une solution pérenne à cette crise énergétique qui pénalise fortement la population.

Contacté, Jean Olondo, représentant de la société civile du Congo à Sakania, met en évidence les répercussions immédiates de cette interruption sur la vie quotidienne des résidents.

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Il a précisé que « il y a environ une semaine et demie, la Zambie a cessé de fournir de l'énergie électrique au territoire de Sakania, englobant la commune de Mokambo. Des situations préoccupantes se manifestent actuellement ».

D'après ses propos, plusieurs secteurs d'activité sont à l'heure actuelle à l'arrêt.

Les commerçants qui dépendent de la réfrigération pour la conservation de denrées périssables ne sont plus en mesure d'exercer leurs activités habituelles.

De même, les ateliers de soudure, les moulins, les salons de coiffure et diverses autres petites entreprises locales ont cessé leurs opérations en raison du manque d'électricité.

Jean Olondo signale également une augmentation du chômage dans cette partie de la province, affirmant que « nous constatons que le chômage a progressé de manière exponentielle ».

Face à cette conjoncture, la société civile sollicite une intervention rapide des autorités compétentes afin d'empêcher une détérioration des conditions de vie des populations concernées.

Cette coupure d'approvisionnement souligne une fois de plus la vulnérabilité énergétique de certaines régions frontalières du Haut-Katanga, notamment les territoires de Sakania et ses environs, qui dépendent de la Zambie.